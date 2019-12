Diabete Romagna Onlus: "Sono sempre di più i bambini che devono fare i conti con la malattia"

Una splendida domenica di allegria ha visto protagonista il clima del Natale, i bambini, le famiglie e i ragazzi dell’associazione Diabete Romagna per il tradizionale pranzo di Natale che si è svolto domenica scorsa al ristorante Frontemare di Rimini. Oltre 120 persone si sono trovate insieme per sentire di non essere soli di fronte ad una malattia cronica, silenziosa e di cui si parla ancora poco. Il rischio che le persone con diabete e le loro famiglie si sentano sole ed isolate è altissimo, per questo Diabete Romagna con tutti i suoi volontari offre una rete di supporto e confronto in tutto il territorio perché il diabete non sia d’ostacolo alla vita di nessuno. Sono sempre più numerosi infatti anche i casi di bambini colpiti da diabete che scoprono di dover fare i conti con una malattia che scandirà per sempre le loro giornate con misurazioni di glicemia e iniezioni di insulina.

Ma è la forza di questi bambini e delle loro famiglie il motore di un’associazione fatta di volontari che dedicano ore della loro vita al sogno di un mondo in cui il diabete non sia mai d’ostacolo alle aspirazioni di ognuno. La magia di Babbo Natale ha allietato la giornata con doni e sorrisi per tutti i bambini presenti. Un momento di gioia ed allegria sempre molto atteso, reso possibile grazie alla generosità dei numerosi commercianti e imprese che con grande sensibilità hanno donato libri, giocattoli e molto altro ai bambini con diabete.

“Un grazie speciale va a tutti i partecipanti, ai nostri volontari e sostenitori e alle realtà amiche che hanno festeggiato con noi al Ristorante Frontemare: Mastro Geppetto, mattoncini.net, Eureka Cesena, Milly giocattoli, Il Tamburino, Meloni Store, Trevi, Emporio Brigliadori. Inoltre i ristoranti Zodiaco e Frontemare, che hanno attiva l’iniziativa “Il gusto della solidarietà” che prevede la donazione a favore dei progetti dell’associazione Diabete Romagna del 10% del conto di pranzi e cene a chi segnala di voler aderire all’iniziativa.” Pierre Cignani, Presidente dell’associazione Diabete Romagna. Il pranzo è stata l’occasione per ricordare un 2019 ricco di iniziative e che vede protagonista l’associazione nel progetto “Il nostro Natale insieme”, con il coinvolgimento dei volontari in numerose iniziative nel territorio e che prevede la possibilità per chi vuole sostenere i progetti dell’associazione di ricevere prodotti regalo confezionati dai volontari, ceste di Natale, lettere e biglietti di auguri (per informazioni: 388 161 3262).