Tumore alla prostata, visite gratuite per prevenire e conoscere la malattia

Europa Uomo, U.O. di Urologia dell'Ospedale Infermi di Rimini, Auser e Spi-Cgil Rimini con il patrocinio dell'AUSL Romagna nell'ambito del "Novembre azzurro", la campagna di informazione sul tumore alla prostata propongono due iniziative.

Martedì 12 novembre il dottor Montanari terrà la conferenza "Il tumore della prostata: l'importanza della prevenzione", dalle 15, nella sala Agorà, in via Caduti di Marzabotto 30, a Rimini (sede della Cgil). La conferenza avrà lo scopo di presentare gli aspetti positivi di una prevenzione mirata e i vantaggi che si possono avere da essa. Il dottor Francesco Montanari, primario della U.O. di Urologia dell'Ospedale di Rimini, al termine della conferenza sarà a disposizione per gli interventi del pubblico. L'ingresso alla conferenza è libero e aperto alla cittadinanza. Inoltre, nell'ambito della Giornata di prevenzione del tumore della prostata, si potrà fruire i viste gratuite, a cura dei medici urologi dell'Ospedale di Rimini sotto la direzione del dottor Montanari- L'iniziativa è dedicata agli uomini di età superiore ai 50 anni: sabato 23 novembre dalle ore 8.30-14.30, negli ambulatori dell'U.O di Urologia, Scala B, 2° piano.

La prenotazione delle visite è obbligatoria e si potrà effettuare durante la conferenza del 12 novembre o tramite la mail latitudini@libero.it oppure telefonicamente al numero 333 9991597 dal 13 novembre (dalle 9.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì) Per informazioni rivolgersi al sig. Roberto Tilio, delegato di Europa Uomo di Rimini tel: 348 7431106 - mail: roberto.tilio@libero.it