Asili nido, anche a Bellaria abbattimento totale delle rette per le famiglie più disagiate

Il Comune di Bellaria Igea Marina ha aderito all’iniziativa promossa dalla Regione Emilia Romagna denominata “Al Nido con la Regione”; si tratta di una misura sperimentale di sostegno economico alle famiglie per l’anno educativo 2019-2020, finalizzata all’abbattimento delle rette/tariffe di frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia. A beneficiare dell’intervento sono i bambini che per l’anno educativo in corso risultano iscritti e frequentano i servizi educativi per la prima infanzia (titolarità pubblica, oppure titolarità e gestione privata, se convenzionati), mentre a beneficiare del finanziamento sono le famiglie rientranti nelle agevolazioni tariffarie previste e commisurate alla dichiarazione ISEE non superiore ai 26.000 euro.



"La nostra Amministrazione, esercitando la discrezionalità conferita agli enti, ha deciso di incidere e sostenere primariamente le famiglie appartenenti alla fascia più fragile – con Isee da zero a 4.000 euro - per le quali è previsto l’abbattimento totale della retta, cui si unisce un abbattimento proporzionale, dal 50% fino al 25%, per le rimanenti fasce economiche fino, appunto, ad un Isee di 26.000 euro”, spiega l’Assessore alla Scuola Adele Ceccarelli. “Tale misura”, sottolinea, “si ricollega alla prospettiva progettuale dell’Amministrazione volta a promuovere un sistema integrato di servizi alla prima infanzia, essenziali per favorire lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali dei bambini, sostenendo il fondamentale ruolo delle famiglie nei compiti di cura ed educazione".

Mercoledì è stata emessa la lettera con cui l’Amministrazione informa le famiglie interessate circa l’abbattimento proporzionale delle rette.