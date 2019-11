Asilo nido, il comune di Morciano abbatterà i costi del 50% per le famiglie in difficoltà

Tariffe di nido differenziate, centri estivi e mensa con costi agevolati per andare incontro alle famiglie con minore reddito. "Uno degli obiettivi principali dell'amministrazione comunale di Morciano sin dal suo insediamento è stato quello di rafforzare la qualità dei servizi educativi locali e agevolare la frequenza dei nostri bambini ad ogni proposta formativa. L'anno educativo appena iniziato individuerà un altro passo. La giunta comunale entro novembre riformulerà le rette per la frequenza al nido introducendo riduzioni di spesa - fino al 50% - per quelle famiglie con un ISEE inferiore ai 26mila euro L'obiettivo a cui tende il comune è quello di assicurare a tutti, a prescindere dalle condizioni economiche o familiari, la frequenza ai servizi educativi sin dai primi mesi di vita. Studi oramai accertati indicano che sia la quantità che la qualità del tempo trascorso con i bambini in età infantile hanno un effetto positivo sugli outcome cognitivi. La cosa importante è che vi sia per tutte le famiglie la possibilità di scegliere tra una educazione esclusivamente familiare ovvero che sia garantita l’accessibilità ai Servizi, e che questi siano di qualità. Le ricerche dimostrano che i due tipi di cure non sono affatto alternative: un buon nido e una famiglia in grado di offrire buone opportunità di crescita e di sviluppo possono e debbono coesistere, e produrre effetti sinergici".