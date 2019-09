Entrare e uscire da scuola in orari differenti, approvato a Bellaria il nuovo servizio per le famiglie

A Bellaria, martedì la Giunta comunale ha approvato gli indirizzi in merito al cosiddetto “servizio pre/post”: si tratta dell’assistenza scolastica per gli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie che, per motivate esigenze, abbiano necessità di entrare a scuola prima dell’inizio delle lezioni e/o necessitino di trattenersi negli istituti dopo la fine delle stesse. La definizione dei nuovi indirizzi si è resa necessaria a seguito delle mutate condizioni di servizio degli Istituti Comprensivi, che si sono fatti carico negli scorsi anni della gestione degli alunni “anticipatari” e ritardatari”, ma anche alla luce del possibile aumento delle richieste.

Convinta della funzione socio-educativa del “pre/post” e consapevole delle esigenze di lavoro che prioritariamente muovono i genitori richiedenti, l’Amministrazione Comunale si è impegnata per coprire i costi e garantire la continuità del servizio, mettendolo a disposizione delle famiglie con una minima compartecipazione economica: 20 euro mensili per l’entrata anticipata o l’uscita posticipata e 35 euro mensili per beneficiare di entrambi, tariffa dimezzata dal secondo figlio in poi ed esenzioni per i nuclei più in difficoltà. Un costo in linea con i principali servizi a domanda individuale come il trasporto scolastico e che consentirà agli aventi diritto di rispettare i propri obblighi lavorativi affidando i figli a personale titolato e qualificato, già individuato ed incaricato dall’Amministrazione Comunale.



Il ervizio è rivolto esclusivamente alle famiglie che ne comprovino la reale necessità e si svolgerà dal lunedì al sabato, nelle giornate previste dal calendario scolastico. L’attivazione dello stesso è inoltre vincolata al raggiungimento (entro e non oltre la data del 30 settembre) di un numero minimo di otto bambini per plesso e per la medesima fascia oraria di entrata e di uscita.

Ulteriori informazioni e il modulo di richiesta da compilare sono disponibili consultando il portale dedicato ai servizi scolastici (bellariaigeamarina.ecivis.it/ECivisWEB/).