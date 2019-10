Bellaria, per le scuole Manzi e Pascoli al termine gli interventi di riqualificazione energetica

Saranno presto completati i lavori di riqualificazione energetica che interessano le due scuole primarie “Pascoli” di via Elios Mauro e “Manzi” di via Salemi: un importante intervento la cui realizzazione è affidata ad Anthea nell’ambito dell’attività di gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare di cui si occupa la società a Bellaria Igea Marina.



I lavori, che seguono un analogo intervento compiuto lo scorso anno sugli impianti della residenza comunale di piazza del Popolo, interessano le centrali termiche delle due scuole con l’obiettivo di migliorarne le performance sotto il profilo dei consumi: il tutto, sulla base delle indicazioni emerse da apposita diagnosi energetica. Un’opera da 130.000 euro complessivi, con cui verranno sostituite le caldaie divenute ormai obsolete, e in un caso rimosse le ultime guarnizioni in amianto che, pur non rappresentando un pericolo perchè già isolate e poste in condizioni di sicurezza, verranno nell’occasione eliminate totalmente dall’impianto.

"Siamo soddisfatti di poter compiere un ulteriore passo significativo per il nostro patrimonio scolastico - afferma l’assessore al Patrimonio e alla Scuola Adele Ceccarelli - frutto di un investimento importante che risponde a un triplice obiettivo: migliorare la qualità e la già alta salubrità degli spazi scolastici, rispettare l'ambiente con consumi meno impattanti e più sostenibili sul piano energetico, infine razionalizzare le performance dei due impianti per produrre risparmio nei costi di gestione e manutenzione".