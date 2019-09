"Blitz" del sindaco Tosi per controllare i lavori nella scuola di Riccione Paese e in via Cairoli

A pochi giorni dall'inizio della scuola, doppio sopralluogo martedì mattina del sindaco Renata Tosi alla scuola primaria di Riccione Paese e alla ex scuola di via Cairoli.

Gli operai sono al lavoro per gli ultimi ritocchi allo storico plesso di Riccione Paese, nel giardino e nell’area retrostante adibita a parcheggio che verrà completamente riasfaltata. Il nuovo giardino sarà predisposto anche allo svolgimento di lezioni all’aperto con spazi dedicati agli orti. Gli orti saranno presenti anche sul terreno antistante la ex scuola di via Cairoli che, dal nuovo anno scolastico, ospiterà l’unica sezione di 5 classi della scuola “Marina Centro” di via Catullo per la quale è prevista la realizzazione ex novo.

Il sindaco ha verificato gli ultimi accorgimenti in modo che tutto sia pronto per accogliere gli studenti, in entrambe le scuole, a partire da lunedì 16 settembre. Mentre la prima struttura è stata oggetto di profondi interventi strutturali, la seconda non ha necessitato di interventi specifici in quanto già naturalmente adatta ad ospitare le nuove scolaresche.