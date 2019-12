Coriano investe sulla scuola: 90mila euro per riqualificare due istituti

La legge 58 del 2019 (Decreto crescita) ha riservato per i comuni tra i 10.001 e 20.000 abitanti la cifra di 90.000 euro, per interventi volti all’efficientamento energetico degli edifici pubblici comprese le scuole. L’Amministrazione comunale ha deciso di investirli nella scuola elementare Favini e scuola media Gabellini di Coriano capoluogo, con l’installazione di nuovi infissi. Con i 90mila euro verrà completato un intervento già iniziato qualche anno fa e che porterà un notevole risparmio energetico e darà maggiore sicurezza, soprattutto per la palestra delle Gabellini, dove c’erano ancora vetri attaccati con stucco.

"Continua il grande impegno che questa amministrazione sta ponendo per la scuola. Ambienti sani e sicuri, per i nostri studenti e per chi con il proprio lavoro si dedica alla loro istruzione, sono una priorità assoluta. Abbiamo inoltre fornito in questi giorni alle scuole degli istituti comprensivi del territorio anche nuovi arredi per un costo complessivo di 25’488,12 euro e nuovi tendaggi per 4’488,38 euro", afferma Roberto Bianchi, assessore ai lavori Pubblici.

"Sono veramente molto contenta di quanto in questi anni abbiamo fatto per la scuole del territorio. E’ un tema a me molto caro e di anno in anno il livello che abbiamo ottenuto è veramente alto, visto anche da dove eravamo partiti 7 anni fa", chiosa il sindaco Domenica Spinelli.