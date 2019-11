Coriano, per i contributi al nido hanno fatto richiesta solo cinque famiglie in difficoltà

Il Comune di Coriano ha assegnato i voucher alle famiglie che hanno iscritti i propri bimbi al nido per a.S. 2019-2020. Quest'anno, a differenza degli anni passati, hanno fatto domanda solo 5 famiglie, nonostante requisiti molto ampi per l'erogazione del contributo, ovvero detenere un ISEE inferiroe ai 30mila euro e una giacenza media annua di 25mila euro. Requisiti ben al di sopra anche di quelli fissati dalla regione (ISEE 25mila).

"Così abbiamo erogato contributi fino a 400 euro mensili, cifra che ha consentito un notevole abbattimento delle rette per le famiglie con maggiori difficoltà - spiega l'amministrazione comunale - La spesa complessiva ammonta a circa 8900 euro a fronte di uno stanziamento di risorse di 15mila euro, sufficiente a garantire l'assegnazione di massimo 15 voucher del valore di 90 euro al mese ciascuno". Il bando è stato pubblicato per 3 mesi, da fine maggio ad agosto. Al fine di garantire l'erogazione di tutte le risorse disponibili è stata prevista la possibilità di aumentare il valore mensile del voucher fino a massimo 400 euro per le famiglie con maggiore difficoltà economica.

Nel 2018 sono stati assegnati 11 voucher, del valore di 90 euro al mese ciascuno, per un totale di 9900 euro, nel 2017 10 voucer del valore di 90 euro ciascuno al mese per 9000 euro totali.

“Il metodo dei voucer fino ad ora si è dimostrato il più rispondente alla pluralità di esigenze che caratterizzano nostro territorio, l'estensione in primo luogo e al fatto che i cittadini nella maggior parte dei casi lavorano nei comuni limitrofi - afferma Beatrice Boschetti, assessore ai servizi socioeducativi - In tal modo si garantisce una maggiore autonomia alle famiglie nello scegliere il nido più vicino al luogo di lavoro per una migliore organizzazione dei tempi di vita e lavoro.”