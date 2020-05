Dodici scuole in lizza per vincere il concorso "La bontà che fa crescere"

Dopo sei edizioni, domani per la prima volta la premiazione de “La bontà fa crescere” in video conferenza. A causa dell’emergenza sanitaria nazionale e la contestuale chiusura delle scuole quest’anno la premiazione del concorso, inizialmente prevista nella sede del consiglio comunale di Rimini, che coinvolge le scuole del territorio si svolgerà comunque, ma in video conferenza. Anche per questa sesta edizione ogni scuola riceverà un premio in denaro o in laboratori didattici . Quest’anno hanno partecipato 12 scuole presentando in totale 24 elaborati.

“La chiusura delle scuole dovuta all’emergenza sanitaria che stiamo vivendo non ci ha permesso di organizzare una presentazione come tutti gli anni. Ma – commenta la coordinatrice del concorso Primula Lucarelli-abbiamo comunque pensato che sarebbe stato importante valorizzare il lavoro delle classi e degli insegnanti e consegnare i premi. Anche quest’anno i progetti presentati sono molto belli, interessanti, complessi e profondi, leggerli è stata un’autentica gioia. E’importante restituire ai partecipanti la certezza che il loro lavoro è stato letto, visto, apprezzato. Abbiamo notato tanta creatività nelle azioni di educazione all’amicizia, alla solidarietà, al rispetto ed è stato molto interessante osservare come le azioni proposte nascono in risposta a situazioni concrete che la classe si è trovata ad affrontare e a vivere”.

A conclusione di questa edizione del concorso “La bontà che fa crescere” promosso da MO.CA in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale sede di Rimini e con la Fondazione Francolini, gli studenti e gli insegnanti delle 12 scuole partecipanti illustreranno in collegamento video i loro progetti e si scambieranno le esperienze di educazione ai valori del rispetto, dell’inclusione, dell’amicizia. “Sarà una premiazione importante, soprattutto per il momento storico che stiamo vivendo – ha sottolineato Martina Morotti di Mo.Ca – Mai come in questo periodo i ragazzi stanno riscoprendo il valore dell’amicizia. La distanza dovuta al lockdown ha creato nei ragazzi un forte desiderio di rivedere gli amici. Come dall’altra parte il continuo utilizzo della tecnologia espone ancora di più i ragazzi a episodi di cyberbullismo. E’ fondamentale che la scuola e la famiglia continuino a monitorare i ragazzi cercando di parlare con loro dei rischi che corrono. Riteniamo per questo molto importante questa premiazione che va nella direzione di premiare i migliori lavori su questi temi”.

La premiazione sarà aperta dai saluti di Martina Morotti di Mo.Ca, della Presidente del Consiglio Comunale di Rimini Sara Donati e del Dirigente dell’Ufficio Scolastico sede di Rimini Mario Maria Nanni. Di seguito l’introduzione ai lavori a cura di Enrica Morolli e la presentazione dei progetti realizzati attraverso l’intervento degli alunni, degli insegnanti, dei dirigenti. Sarà poi l’intervento di Antonella Selvi dell’Ufficio Scolastico di Rimini e del presidente della Fondazione Francolini Maurizio Bartolucci ad introdurre il momento di premiazione dei progetti e la comunicazione dei premi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Saranno presenti 12 gruppi scolastici:

Miramare- I.C “Di Duccio” con la scuola primaria “Via Pescare e “Villaggio Nuovo” ; e la scuola secondaria di 1°

Coriano- IC Ospedaletto, scuola primaria Don Milani

Bellaria Igea Marina- IC Igea, scuola secondaria di 1°

Rimini- Ic Centro storico, scuola primaria Ferrari

Rimini- Direzione didattica 6 circolo, scuola primaria Rodari

IC Misano Adriatico, con le classi che compongono il Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi

IC Marvelli, con le scuole primaria Lambruschini e Montessori

Ic Alighieri, scuola secondaria di 1°

IC Fermi, scuola secondaria di 1°

Santarcangelo di Romagna- Scuola secondaria di 1° T. Franchini

Direzione didattica primo circolo, scuola primaria

Morciano di Romagna, Ic Valle del Conca, scuola primaria Lunedei