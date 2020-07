Gioia e commozione tra i 250 alunni di San Giovanni per la giornata di saluto

A San Giovanni in Marignano, sabato scorso, circa 250 bambini giunti al termine di ogni ciclo scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale, Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado, suddivisi in appositi turni, si sono incontrati per salutare la loro classe ed il mondo scolastico. Questo momento è stato occasione per rivedersi e scambiarsi reciprocamente doni e pensieri di gratitudine ed affetto. Sono stati momenti bellissimi, fatti di gioia di rivedersi, seppure con le dovute limitazioni, e tantissima riconoscenza reciproca tra genitori, insegnanti e volontari instancabili di Scuolinfesta, che hanno preparato già da ieri tutti i materiali ed allestito il campo sportivo, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale che ha reso possibile l'iniziativa. La sicurezza è stata resa possibile grazie alla Polizia Locale ed ai volontari Anc Valconca, così come un ringraziamento è andato a Marignanese Calcio e Consolini per aver gentilmente ospitato l'iniziativa all'interno dello Stadio Comunale.

"Siamo fin da subito stati convinti che la scelta di non rinunciare al momento simbolico dei saluti di fine ciclo scolastico fosse un atto di servizio al quale eravamo chiamati e che richiedeva tutto il nostro impegno e dobbiamo dire che, vivendolo personalmente, è stato ancora più evidente il bisogno che tutti avevamo di condividere insieme momenti importanti e ripartire proprio dalla Scuola - afferma l'amministrazione comunale - Questi mesi sono stati per tutti un grande insegnamento ed essere insieme oggi significa passare ai nostri bambini e ragazzi un messaggio forte e pieno di passione: qualunque cosa accada si riparte sempre dalle persone, dai valori fondamentali, dai legami, e dall'affrontare insieme ogni situazione. Grazie a tutti coloro che hanno permesso lo svolgimento di questa giornata e che hanno investito sul nostro patrimonio più grande e sul futuro: la macchina comunale, la Polizia Locale, la Dirigente Scolastica, gli insegnanti e tutto i personale scolastico, Anc Valconca, Marignanese calcio e Consolini e soprattutto i ragazzi e le loro famiglie. Un ringraziamento speciale a Scuolinfesta per aver curato la logistica dell'evento. Questa giornata rimarrà indelebile nei cuori di ognuno di noi".

Gli insegnanti, che hanno partecipato su base volontaria all'iniziativa, si sono molto emozionati. Per questo le Maestre di V elementare ci hanno tenuto a fare alcuni ringraziamenti: "Siamo appena tornati dal saluto ai nostri alunni. Abbiamo il cuore pieno di riconoscenza per l'Amministrazione comunale e l'Associazione Scuolinfesta che hanno organizzato questo evento. Sappiamo bene quante difficoltà e quanta fatica, anche emotiva, (perché non si vorrebbe mai mettere a rischio la salute di nessuno) comporti preparare momenti come questo ma... ne è valsa davvero la pena. Finalmente abbiamo potuto incontrare i nostri alunni, che da mesi vedevamo solo attraverso uno schermo, e abbiamo potuto dare loro un riconoscimento ufficiale all'entusiasmo e all'impegno con cui hanno lavorato in tutti questi 5 anni e soprattutto in quest'ultimo periodo. Non li abbiamo potuti accompagnare in questi ultimi mesi, fisicamente in presenza. Abbiamo almeno potuto "laurearli" e augurare loro "buon viaggio" guardandoli negli occhi. Ringraziamo davvero di cuore l'Amministrazione comunale, in particolare il sindaco Daniele Morelli e l'Assessore Michela Bertuccioli, nonchè l'associazione Scuolinfesta, soprattutto il suo presidente, Marco Morelli, che si sono prodigati per permettere tutto questo.