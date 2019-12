I bambini della scuola primaria Lambruschini incontrano il sindaco e gli regalano un disco dei Led Zeppelin

Sono stati ricevuti questo pomeriggio in sala Giunta, dal Sindaco Andrea Gnassi, i bambini della IV 'A' - Scuola Primaria Lambruschini, accompagnati dalle loro maestre e da alcuni genitori. Un incontro nel quale gli studenti hanno donato al Sindaco un disco in vinile dei Led Zeppelin, dopo avergli mostrato dei lavoretti fatti da loro, che stanno vendendo per raccogliere fondi utili allo svolgimento delle attività teatrali della loro scuola.

Dopo aver contribuito al loro progetto, acquistando alcuni di questi lavori, il Sindaco ha spiegato ai bambini i simboli contenuti nel Gonfalone della città e ha donato loro un cappellino ed una penna con la scritta "Rimini".