Istruzione, Montevecchi (Lega): "Servono aiuti alle scuole paritarie o crolla tutto il sistema"

"Il rischio concreto è il crollo del sistema scolastico, pertanto sia il Governo che la Regione non possono voltarsi dall'altra parte rispetto all’emergenza economica che stanno vivendo le scuole paritarie, in particolar modo quelle primarie e secondarie”.

A lanciare l'appello è il consigliere regionale della Lega, Matteo Montevecchi, che insiste: “Se le paritarie saranno messe nelle condizioni di non riaprire, rischia di crollare tutto il sistema dell'istruzione del nostro Paese”.

“Alla Regione abbiamo più volte chiesto di aiutare le scuole paritarie di ogni ordine e grado e di sostenere anche tutti quei servizi educativi 0-6 anni, anche non convenzionati, fino ad oggi dimenticati. Oggi rinnoviamo con vigore la proposta e chiediamo al governatore, Stefano Bonaccini, di adottare misure a tutela di questi istituti e di prendere posizione con il Governo, in qualità di Presidente della Conferenza delle Regioni. Devono finire i luoghi comuni che dipingono le scuole paritarie come scuole per ricchi. Anche e soprattutto a causa dell'emergenza Covid, adottare misure superficiali e riduttive per le scuole paritarie, significherebbe metterle nelle condizioni di non riaprire più. E' il momento di agire, tempo da perdere non ce n'è più" conclude Montevecchi.