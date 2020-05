Il concorso "La bontà che fa crescere" premia le scuole del territorio

Si è conclusa mercoledì con un evento in video conferenza la sesta edizione del concorso “La bontà che fa crescere”, organizzato da MO.CA spa con il sostegno dell’Ufficio scolastico regionale sede di Rimini e con il supporto attivo della Fondazione Francolini. Hanno partecipato 12 istituzioni scolastiche con 24 progetti dedicati all’educazione all’amicizia e alla solidarietà, al rispetto dell’altro e anche dell’ambiente in cui viviamo.L’evento ha registrato il collegamento di oltre 70 persone: docenti, alunni, genitori, dirigenti scolastici, associazioni di volontariato coinvolte nella realizzazione dei percorsi presentati dalle scuole. Ad aprire l’inedita premiazione in videconferenza Martina Morotti di Mo.Ca che ha richiamato le ragioni del concorso. A seguire il saluto della Presidente del Consiglio Comunale di Rimini Sara Donati e quello di Antonella Sevi che ha rappresentato il Provveditorato della Provincia di Rimini. Tante le voci ascoltate, da quelle degli insegnanti fino a quelle di tanti alunni collegati, ai quali è stata affidata la presentazione dei progetti in cui sono stati coinvolti.

Numerosi i premi offerti dal concorso. Pur diversi per natura ed entità hanno riconosciuto il lavoro insostituibile della scuola. Un riconoscimento in denaro per il valore complessivo di 2.100 euro ha premiato le scuole:

- IC igea, Chiara Franchini con “Gli ingredienti dell'amicizia”;

- IC Alighieri, Antonio Gerard Coatti “Alibanda”, Vittorio Liberti “Orto didattico”, Anna Araldi “Parole d'amicizia in fuga”;

- Scuola Primaria Rodari Grazia Nobili “La gentilezza oltre i confini”;

IC Valle del Conca, Prof Chiara Forlani “Io e te camminiamo insieme"

Direzione Didattica 1 Circolo Santarcangelo: Mara Dell'Aquila; “Pinocchio per tutti” e Iride Amati; “Meglio una carezza”

IC Marvelli scuola primaria Lambruschini Alessia Ughi; “Gli arazzi di Matisse: incontri, emozioni, colori”, Paola Semprini, “Federico, un amico per sempre” e Marta Angione “Io, Tu, Noi: un mondo per tutti”.

Un riconoscimento in laboratori didattici da realizzare nel prossimo anno scolastico è stato attribuito alle seguenti scuole:

Laboratorio “Intrap(p)rendere Green” (esperto e materiali) della durata di 12 ore, finalizzato al potenziamento di competenze sociali e civiche, da realizzare all’inizio del nuovo anno scolastico

Ic Fermi, scuola secondaria 1°

Scuola secondaria di 1° T.Franchini

IC Di Duccio, scuola secondaria di 1°

Laboratorio “Le mascherine del sorriso”, Gli alunni imparano a realizzare e a personalizzare la propria mascherina anti- covid, utilizzando solo materiale di riuso e di recupero.

IC Ospedaletto, scuola primaria Don Milani classe prima

IC Misano, Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi

Ic Centro storico, scuola primaria Ferrari