Le scuole superiori che preparano meglio all'Università o al lavoro: la classifica della Provincia

Si avvicina il periodo degli open day, che porteranno gli studenti delle medie a scegliere quale scuola superiore scegliere. Istituto tecnico, professionale o liceo? La Fondazione Agnelli da anni stila il rapporto "Eduscopio", che aiuta le famiglie nella scelta dell'istituto "migliore" e che viene realizzato in base alle performance universitarie dei diplomati (numero di esami e media dei voti al primo anno).

Per gli istituti tecnici e per i professionali esiste anche una seconda classifica, basata sugli sbocchi lavorativi: tasso di occupazione e coerenza fra studi fatti e lavoro trovato. Nello specifico, vengono messe a confronto le scuole in un raggio di 30 chilometri e a ciascuna viene assegnato un indice chiamato Fga, calcolato con due parametri a cui viene dato identico peso: la media dei voti agli esami universitari e la percentuale di esami superati.

Licei

Classico - Per quanto riguarda la maturità classica, il "Giulio Cesare" di Rimini è al primo posto con indice Fga di 81.52, seguito (al terzo posto) dal Dante Alighieri di Rimini con indice 70.57.

Scientifico - Svetta in classifica il Tonino Guerra di Novafeltria con indice 80.03, al quarto posto il Volta-Fellini di Riccione con indice 74.23, seguito dal Serpieri di Rimini con 78.85 e dall'Einstein di Rimini con indice 72.87. All'ottava posizione il Georges Lemaitre di Rimini (57.82).

Scienze Umane - A conquistare la medaglia d'argento è il Cesare-Valgimigli (59.78), seguito dalle Maestre Pie (52.54).

Linguistico - Nella classifica il Tonino Guerra di Novafeltria svetta in provincia con indice Fga 65.59, seguito dal Giulio Cesare Valgimigli di Rimini (58.28) e dal San Pellegrino di Misano (55.16).

Artistico - In classifica il Serpieri con indice 67.45.

Istituti tecnici

Tecnico-Economico - In vetta l'Einaudi-Molari di Santarcangelo con indice 59.98; al quarto gradino il Marco Polo di Rimini (55.97), seguito dal Tonino Guerra di Novafeltria (55.11), dal Valturio di Rimini (54.97) e dal Gobetti di Morciano di Romagna (46.17).

Tecnico Tecnologico - Qui troviamo ancora il Tonino Guerra di Novafeltria, con indice 65.22; seguito in Provincia dal Belluzzi-Da Vinci (58.59).