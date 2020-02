Iscrizioni a scuola, i licei superano gli istituti tecnici: oltre 3mila gli studenti delle superiori

Saranno oltre 8.699, dato aggiornato al 3 febbraio con le iscrizioni online, e che ancora non tiene conto degli inserimenti delle domande presentate da alcune famiglie in formato cartaceo, gli studenti che siederanno sui banchi nell'anno scolastico 2020-2021 nel territorio provinciale di Rimini. Saranno 2.636 i bimbi che frequenteranno l'elementare, mentre 3.053 saranno gli alunni delle medie e 3.010 i giovani delle superiori. Rispetto al precedente anno scolastico, quello ancora in corso, si è registrata una crescita nelle iscrizioni. Interesanti, come sempre, sono le scelte dei ragazzi per le scuole superiori: al primo posto si confermano i licei con 1645 iscritti, mentre in 925 hanno preferito un indirizzo tecnico e in 404 quello professionale.

"Nel presentare i dati delle iscrizioni alla data odierna occorre rammentare che non si tratta di dati definitivi. Sono in corso, infatti, gli inserimenti delle domande presentate in cartaceo. Gli andamenti sono comunque chiari: anche quest’anno, gli studenti della nostra regione - afferma il direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, Stefano Versari, commentando i dati regionali - dimostrano interesse particolare per gli Istituti tecnici e professionali; istituti che, dopo cinque anni, permettono agli studenti di offrirsi con profitto al mercato del lavoro o di proseguire gli studi nei percorsi biennali di Istruzione tecnica superiore (ITS) oppure nei percorsi universitari".

"Sono circa il 47% gli studenti che hanno scelto i Licei e il 53% quelli che hanno scelto l’istruzione tecnica (37%) e professionale (16%). La scelta degli studenti e delle loro famiglie è delicata ed importante. Ha richiesto la valutazione delle aspirazioni e degli interessi a livello scolastico ed extra scolastico. Confido siano stati evitati diffusi condizionamenti sociali che portano a sottovalutare l’importanza e le molte opportunità lavorative offerte in Emilia-Romagna dall’istruzione tecnica e professionale. L’iscrizione alla scuola secondaria di 2 grado costituisce una scelta strategica, l’inizio di un progetto di vita che dovrà progressivamente confrontarsi con la realtà del proprio essere e del contesto di vita. Ci sarà tempo, quando i dati saranno cristallizzati, per realizzare ulteriori ben più approfondite riflessioni".