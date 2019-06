Scuola, gli studenti "bravissimi" del Valturio: le pagelle dei più studiosi

All'istituto tecnico enonomico statale Valturio di Rimini sono stati promossi 648 alunni: 140 nelle prime, 106 nelle seconde, 109 nelle terze, 124 nelle quarte e 169 nelle classi quinte che stanno misurandosi con la maturità. A non superare l'anno sono stati invece 56 studenti, di cui 30 in prima, 7 in seconda, 15 in terza, 4 in quarta. In quinta sono stati ammessi tutti alla maturità. A dover studiare di più dei compagni sono 123 ragazzi con giudizio sospeso, di cui 33 nelle prime, 35 nelle seconde, 29 nelle terze e 26 nelle quarte. Gli alunni che hanno frequentato l'anno scolastico, tra promossi e ammessi all'esame di Stato, respinti e con giudizio sospeso sono stati 827.

I bravissimi con la media dei voti dall'8 in su

1 A

LAZZARETTI ELENA 8,15

MULAZZANI MARCO 8,54

PONGLUPPI BETARICE 8,38

1 B

CECCARONI GIORGIA 8,15

FILIPUCCI FRANCESCO 8,08

GALLI LUCREZIA 8,08

LUNGU MARIUS 8,08

PERAZZINI MATTIA 8,38

1 C

CESSARIO VIRGINIA 8,08

FARINA ELEONORA 8,23

GIROLOMINI CAMILLA 8,00

1 D

BAJOUK SOPHIA 8,08

BIANCHINI TOMMASO 9,08

BIBA ANDETA 9

CREMONI ALBERTO 8,08

EVANGELISTI FEDERICA 8,31

LANCI LORENZO 8,08

MAZZOLA DANIEL 8,31

PIETRAFESA LORENZO 8,38

SEMPRINI LORENZO 8,46

UGULINI LORENZO 8,08

WANG SUSY 8,23



1 E

ARTIOLI ALESSANDRO 8,23

BALDUCCI ANDREA 8,08

CASTORINA ELISA 8,92

CHEN XINRUI 8,15

URBINATI RICCARDO 8,23



1 F

CASALI SIMONE 9,15

HAJDINI DENIS 8,62

PARMEGGIANI ERIKA 8

TIBONI MAYA 8,62

WU XINJIE 9,08



1 G

PALAZZINI ELISA 8

1 H

PESARESI CHIARA 8,77

2 A

BUSIGNANI CRISTIAN 8,23

CASADEI DELLA CHIESA ELENA 8,23



2B

CONTI CHIARA 9,31

MANCINI LORENZO 8,08

SACCHI MATTEO 8,08



2C

ARIENTI GIACOMO 9,23

PEDRELLI ALESSIA 8,23



2D

ANCORA MIRCA 8,15

BRIGHI FEDERICA 8,31



2E

CERCHIONE GLORIA 8



2F

LEONE ALESSIA 8,46

MONDAINI TOMMASO 8,31



2G

BRUGE’ SOFIA 8

MECOZZI MATILDE 8,77



3 A

BELLOFIORE MATTEO 8,82

CIAVATTA NICOLE 8,73

CIRILLO MICHELA 8,27

MIGLIORINI NICOLE 8,45

MUSSONI LISA 8

PESARESI GIULIA 9,36

RAIMONDI CHIARA 8,09

SANTINI VALENTINA 8,27

CESARI MARTA 8,55

3B

BELLOFIORE NICOLO’ 9,09

CASALI VERONICA 9,18

CESARINI LUCA 9,09

DE PETRA SARA 8,27

MANFRONI MICHELE 9,18

MONDAINI LETIZIA 9,09

PANARESE SOFIA 8

TAMBURINI ANDREA 9,09

3C (nessun studente con la media dall'8 in su)



3D

ANTAL CIONTA CRISTIAN 9,09

PELLICCIONI TOMMASO 8,55



3E

BIANCHINI GAIA 8,50

BRACCI LETIZIA 8,50

CARLINI GRETA 8,08

D’ALESIO DENISE 8,75

MORGOCI LOREDANA 8,25

PESARESI MIRIAM 9,25

RAGUZZONI GIULIA 8,17



3F

FILIPPINI ELEONORA 8,25

PECCI WILLIAM 8,50

PERONI MATTIA 8,27

SALGADO RUIZ CINTHYA 8,08

VALENTE LORENZO 8,36

ZAMPIERI MATTEO 8,09



4 A

BARTOLUCCI ANNA 9,18

BERTOZZI GIULIA 8,55

ROSA VALENTINA 9,18

SALLUSTI CHIARA 9,09

VERONI LEONARDO 8,09

4B

CONTI FEDERICO 8,50



4C

CANINI GIORGIA 8,80

CIACCI ELIA 8,30

PETTI ELEONORA 8,10



4D

ANDRUCCIOLI LISA 8,40

BENCIVENGA PERLA 8,09

BEVILACQUA GRETEL 9.09

COCCIA FEDERICA 9,91

FOGLI TERESA 8,09

ISLAMOVSKI RABIL 8,40

MAGNANI PIETRO 9,64

MENGHI GABRIELE 9,30

PELLEGRINI ALESSIA 8,09

4D

WANG YABO 8,20

ZAVOLI LISA 8,30



4E

BIANCHINI SOFIA 9,08

BORGHINI ALESSIA 8,58

DIOTALLEVI RICCARDO 8,25

GAMBUTI RACHELE 8,08

GROSSI ALISIA 8,17

PRUCCOLI LUCIA 9,08

RICCI ALESSIA 9,08



4F

BUDA GIULIA 8

CONTI FABIO 8,17

PECCI AURORA 8,50

ZANOTTI NICOLE 8,08



4G

AVANZATO PAMELA 8,08

CHEN JINJIN 8,58

CUPIOLI ARIANNA 8,08



5 A

BILANCIONI MARCO 9,10

DELLAVALLE AURORA 8,70

RIVAROLI FRANCESCO 8,80



5B

BIANCHI MARTINA 8,50

BRUNELLI FEDERICO 8,20

CARDELLI LETIZIA 8,90

CASADEI ALBERTO 8,50

CURZI FILIPPO 8,50

GIOVAGNOLI FEDERICA 8,60

LAZZARINI ANDREA 9,50

MACCARI BEATRICE 8,40

PODESCHI LORENZO 8,40

TOMASSINI LAURA 9,10

5C

IOLI FILIPPO 8,10

MAGNANI MELANIE 8,30

RAVAGLI ELENA 9,50

RUGGERI LORENZO 9,80

5 D

BERARDI STEFANO 8,10

BRACCI BEATRICE 8,50

BRONZETTI MATTEO 8,10

FONTANA FRANCESCA 8,10

LOPANE MADDALENA 8,20

PALAZZI ROSSI LORENZO 9,50

PAZZINI SAMANTA 8,70

PIOGGIA ALESSANDRO 8,50

POLI RODRIGO 8,90

RIVI ALESSIA 8,60

SARTINI STEFANO 8,50

SCARPELLINI RAYAN 8,10

VILLANO THOMAS 9,50



5 E

BATTISTINI ELISA 8,73

BIANCHI RICCARDO 8,18

BIONDI CLAUDIA 8,55

BISHQEMI EMANUELA 9,18

CESSARIO VERONICA 8,91

CHEN VERONICA 8,82

FIORENZOLA LINDA 9,09

FRISONI MARIA CLARA 8,73

GRASSIA LEONARDO 8,09

GUEYE MAME DIARRA 8,18

GUIDI ILENIA 8,45

METALLI LAURA 8,27

ROSA SOFIA 9,36

SARTINI CLARA 8,82



5 F

BARBIANI ALICE 8,45

BEOTTI GIULIA 8,18

GUGLIELMI ANDREA 8,73

PARMA LORENZO 8,27

VASELLI MATTEO 8,27



5G

BIANCHI NICOLA 8,73

BOSCHETTI FRANCESCA 9,64

DONAGGIO SHARON 8,18

FABBRI GIACOMO 8

GABELLINI ELENA 9,64

NANNI SOFIA 8,09

PIRAZZINI FRANCESCA 8,64

TINNIRELLO ASIA 9,09



5H

ANTONELLI ALESSIA 8,10

BUGLI DENIS 9,18

CASALI FILIPPO 9,09

COLONNA ELISA 8,09

DEI GIULIA 8,82

FRANCESCHINI DAVIDE 8,64

INNOCENTI PATRICK 8,55

KUMBARA ALISA 9,40

MARIOTTI VALENTINA 9,20

MUSSONI AMY 8,64

PERAZZINI MATTEO 8,09

PIRACCINI LUCIA 9,18