La scuola Alberti si arricchisce di un nuovo indirizzo: una giornata con manager e campioni

Sabato 14 dicembre, l’Istituto per l’Industria e l’Artigianato Leon Battista Alberti, una scuola nata nel lontano 1882, si arricchisce del suo terzo indirizzo. Agli attuali indirizzi Assistenza e manutenzione e Ottico, si aggiungerà l’indirizzo “Servizi per la Sanità e l’assistenza sociale” ex Operatore socio sanitario. La scuola, sin dalla sua nascita, caratterizzata per un costante e proficuo legame con il territorio, aprirà le sue porte a tutti coloro che vorranno condividere una intensa giornata di riflessione e di confronto tra docenti, alunni e chi opera nel mondo del lavoro e sarà l’occasione per presentare la propria rendicontazione sociale agli stakeholder.

Un programma ricco di testimonianze e di interventi quello previsto per la giornata del 14 che dalle ore 10,30 alle 12,30 vedrà alternarsi industriali che hanno fatto la storia del nostro territorio, e della scuola stessa, come l’Ing. Giovanni Gemmani, presidente dell’SCM Group, Giovanni Piraccini (ACAR) e tanti altri personaggi di cui, alcuni, legati al mondo automobilistico e motociclistico come Gabriele Fabbri e Siegfried Sthor, ex pilota di F1. L’evento proseguirà con l’Open day, nel pomeriggio con inizio alle ore 14,30. Il programma completo è presente sul sito web della scuola; alle 16 la performance teatrale di Siegfried Sthor dal titolo “Piloti d’altri tempi”. Per l’evento saranno esposte anche auto e moto d’epoca, nonché quelle utilizzate da piloti allievi ed ex allievi dell’Istituto.