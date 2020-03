Le educatrici sbarcano su Yutube con "Io e Tech", storie e giochi per intrattenere i bambini

Mantenere il rapporto visivo, proporre attività ricreative, raccontare storie e salutarsi. Le insegnanti e gli educatori delle scuole di infanzia del Comune di Rimini vanno online e scelgono il nome di “Io e Tech” per lanciare i video sulla piattaforma youtube del Comune: youtube.com/playlist?list=PLVxX8Xu5GLCYY4dtt8bptz8WFHc16uplM

Il progetto

“Io e Tech”, questo il nome dell’iniziativa, ha l'obiettivo di mantenere un legame tra gli insegnanti, gli educatori, le bambine e i bambini, attraverso i loro genitori, sfruttando la tecnologia (in questo caso youtube) per una serie di proposte educative che possano arricchire la quotidianità con esperienze che creino un collegamento e una memoria delle relazioni e delle esperienze vissute a scuola e al nido.Gli insegnanti e gli educatori rappresentano figure di riferimento per i bambini e lo strappo improvviso che questa situazione ha creato può essere, almeno parzialmente, colmato dando la possibilità a queste relazioni importanti di rimanere attive. E’ importante supportare i bambini, soprattutto i più piccoli, affinché non si sentano disorientati da questi improvvisi cambiamenti. I genitori, attraverso il materiale che verrà messo a disposizione, avranno oltretutto modo di conoscere alcune delle attività che i bambini fanno al nido e a scuola e potranno riproporle in queste giornate che dovranno passare a casa con i loro figli. Le proposte educative inserite nei materiali già pubblicati, e in quelli in programmazione, riguarderanno: narrazioni (con libri, oggetti, burattini.....); giochi e attività ricreative; canzoni mimate; attività manuali con materiali abitualmente presenti anche nelle case (valorizzando costruzioni con materiali di recupero....); attività grafico pittoriche;

All’interno del progetto è stata attivata anche un’area di assistenza tecnica e una guida rapida, in grado di aiutare le insegnanti nella realizzazione dei video.

I primi video caricati

1) Progetto “Io e Tech” - presentazione dell’assessore Mattia Morolli https://youtu.be/_Xgxseg-Qa4

2) Progetto Io e Tech - Alessia Canducci - Buonanotte https://youtu.be/YAxPnEpp8GA

3) Progetto Io e Tech Il libro delle famiglie https://youtu.be/N0_b8lEUn1I

4) Progetto Io e Tech - Scuola Rondine - Le cose che passano https://youtu.be/Uug_wtrxKi4

5) Progetto Io e Tech Scuola Vela Il bimbo Leone https://youtu.be/0Ruc03rBGxw

“In questi momenti – spiega Mattia Morolli, assessore ai servizi educativi del Comune di Rimini – dove sembra che tutto si fermi, l'investimento che si intende fare è quello sulla relazione educativa, sfruttando le possibilità che ci offre la tecnologia. Vale il contatto visivo, la continuità relazionale, aldilà dell’attività in sé. Un progetto realizzato con il prezioso contributo delle insegnanti di scuola infanzia e delle educatrici di nido d'infanzia (e della formatrice, l'attrice Alessia Canducci, che ha partecipato con una lettura online), che ringrazio per la competenza, passione e disponibilità con cui stanno vivendo questo momento particolare”.