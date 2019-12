Le scuole Alighieri, Franchini e Don Milani al lavoro per l'ambiente

Arriva al clou la quinta edizione di Intra(p)prendere Green, il progetto formativo dedicato ad ambiente, sviluppo sostenibile e agire green che coinvolge 120 studenti delle scuole medie Di Duccio e Alighieri di Rimini, Franchini di Santarcangelo e Don Milani di Ospedaletto di Coriano. Focalizzato quest'anno sulla plastica, Intra(p)prendere Green impegna gli studenti a capire il valore etico ed economico del rifiuto riciclato e li stimola a creare nuovi oggetti partendo dal riuso di materiali provenienti dalla raccolta differenziata.

Sabato alle 15, nella galleria del Conad superstore di Viserba, inizierà un pomeriggio di festa aperto dal coro della scuola media Alighieri. I ragazzi della II B decoreranno il grande albero di Natale con gli addobbi realizzati partendo dalla plastica di bottiglie e contenitori di recupero: palline colorate, pacchetti regalo, portazucchero, portacaramelle, portapasta e tanti altri oggetti nati dalle loro mani e dalla loro fantasia. Saranno presenti la presidente del Consiglio comunale di Rimini, Sara Donati; Alessandra Astolfi, group brand manager di Italian Exhibition Group; Licia Piraccini direttore Cescot Rimini; Primula Lucarelli, referente del progetto; Rita Bellentani, curatrice del laboratorio; Anna Araldi, vicepreside istituto Alighieri; insegnanti, ragazzi e famiglie.

Concluderà l'evento il concerto di Alibanda, il colorato ensemble musicale dell'Istituto comprensivo Alighieri, progetto originale nato tre anni fa e formato da una trentina di allievi delle classi di tromba, trombone e percussioni dei musicisti e insegnanti Antonio Coatti e Mauro Gazzoni.

Giovedì, inoltre, i ragazzi delle classi II e III A della media “Di Duccio” di Miramare hanno incontrato la presidente del Consiglio comunale Sara Donati per regalarle un albero di Natale realizzato e addobbato con materiali di recupero.

Tutti gli appuntamenti di Intra(p)prendere green si configurano come "Caffè scientifico" per documentare il lavoro svolto e trasferire informazioni e buone pratiche agli adulti.