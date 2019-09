Scuola, approvati criteri e modalità per il servizio prolungato di entrata e uscita

Nella seduta di martedì, la Giunta del Comune di Rimini ha approvato i criteri e le modalità per poter usufruire del servizio di accoglienza pre e post scuola. Non vi sono variazioni di rilievo, a partire da quelle tariffarie, rispetto allo stesso servizio offerto nella precedente annualità scolastica (2018/2019)

Si ricorda che quello del pre e post scuola è un servizio integrativo di accoglienza e sostegno educativo, a pagamento, che si svolge dal lunedì al venerdì nelle giornate di lezione previste dal calendario scolastico nei trenta minuti precedenti e successivi lo svolgimento delle lezioni. Il servizio viene effettuato da educatori con un rapporto educatori/alunni fissato da un minimo di un educatore ogni dieci alunni al massimo di un educatore ogni venticinque alunni. Sarà possibile richiedere entrambi i servizi o anche quello di entrata anticipata o di uscita posticipata. Le iscrizioni possono essere accolte anche in corso d’anno. Un servizio di accoglienza per quelle famiglie che necessitano di lasciare a scuola i propri figli trenta minuti prima dell’inizio delle lezioni, o riportarli a casa trenta minuti dopo la campanella. Le domande possono essere presentate all’U.O. Diritto allo studio - via Ducale 7 o inviate tramite email all’indirizzo dirittoallostudio@comune.rimini.it o fax al numero 0541/704740