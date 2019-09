San Giovanni, il sindaco fa tappa nelle scuole per salutare i ragazzi e fare gli auguri per un nuovo anno

Il Sindaco Daniele Morelli, la vice Sindaco Michela Bertuccioli, insieme agli Assessori Elisa Malpassi e Nicola Gabellini e alla Consigliera Veronica Benelli, hanno salutato, nel primo giorno di scuola, alunni, docenti, personale scolastico e famiglie della Scuola Secondaria Inferiore, della Scuola Primaria, per poi recarsi alla Scuola dell'Infanzia ed al Nido comunale. La mattinata è stata anche l'occasione per salutare ed accogliere il nuovo Dirigente Scolastico Nadia Vandi, a seguito del pensionamento di Anna Maria Sanchi, festeggiata, a fine del precedente anno, con un dono e una targa da parte dell'Amministrazione e dell'Associazione Scuolinfesta, che rappresenta i genitori.

"Oggi è un giorno speciale per tantissimi bambini e ragazzi, per le loro famiglie e per tutta la Comunità. La Scuola costituisce il patrimonio culturale, sociale e umano più importante. É stato emozionante fare il percorso di saluti insieme alla nuova Dirigente Scolastica perché il messaggio che abbiamo portato ad una sola voce è quello di continuare la piena, proficua e appassionata collaborazione tra Istituzioni e con i cittadini. La prossima settimana saremo già al lavoro per la continuazione dei progetti già avviati e per creare le basi di nuove esperienze comuni di crescita. Che sia un Buon Anno Scolastico per tutti noi".