San Giovanni, in arrivo sul web il gioco europeo ideato con gli studenti delle Maestre Pie

Si avvia alla conclusione il progetto europeo KidVenture, che ha come unico partner italiano la scuola primaria delle Maestre Pie di San Giovanni in Marignano e Cattolica. È di questi giorni, infatti, l'uscita definitiva del gioco online, esito di tre anni di collaborazione fra università e scuole primarie di Regno Unito, Repubblica Ceca, Grecia, Italia, Portogallo e Turchia.

Come già noto, il gioco si rivolge a bambini dai sei ai dieci anni e ha come obbiettivo lo sviluppo di competenze trasversali di carattere imprenditoriale. Per i ragazzi, l'approccio è totalmente ludico: un team di quattro collaboratori è invitato a progettare e realizzare un nuovo robot-giocattolo, inoltrandosi gradualmente nei numerosi passaggi che questo comporta, dalla suddivisione dei compiti, alla gestione di un budget, fino alla progettazione del gioco tenendo conto di indagini di mercato effettuate in precedenza.

Giocando, i ragazzi imparano a lavorare in gruppo con la necessità di confrontarsi e di fare scelte condivise; acquisiscono un linguaggio "tecnico" in situazioni di simulazione, anche grazie all' aiuto di un glossario; apprendono cosa significhi gestire un budget economico, pianificando entrate e spese; possono cimentarsi in semplici indagini di mercato con relativa tabulazione di dati, loro lettura e interpretazione; sono invitati a mettersi alla prova in semplici campagne pubblicitarie di lancio del robot progettato. In questi tre anni, il lavoro dei team si è articolato in meeting periodici nei diversi paesi aderenti al progetto, valorizzando competenze diverse dei gruppi partecipanti ed evidenziando il desiderio comune di collaborare all'innovazione di percorsi educativi congeniali alla realtà odierna, che richiede competenze personali sempre più a carattere trasversale e non solo di contenuto.

Il gioco è disponibile online, fruibile gratuitamente da insegnanti, genitori e ragazzi. E' possibile scaricarlo sul sito kidventure.eu, oppure http://KidVenture-dav. advanced.pt/