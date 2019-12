San Giovanni, presto una nuova scuola e lavori di riqualificazione su alcune strutture

Il Mit (Ministero Infrastrutture e Trasporti) ha infatti pubblicato il decreto di approvazione della graduatoria di ammissione a cofinanziamento delle progettazioni dei Comuni che avevano fatto richiesta per accedere al Fondo Progettazione Enti Locali, tra cui il Comune di San Giovanni in Marignano. Il fondo è destinato a cofinanziare la redazione di progetti per la messa in sicurezza degli edifici e delle strutture pubbliche di proprietà dell’Ente e con destinazione d’uso pubblico, con priorità ad edifici e strutture scolastiche. "Su 1663 progettazioni ne sono state ammesse 833 ed il nostro Comune è risultato 793°; il cofinanziamento delle spese di progettazione per il nostro intervento si attesta nella percentuale del 65%. La domanda è stata presentata lo scorso 25 luglio, secondo i termini del bando".

“L’Amministrazione Morelli conferma la cura per la “salute” degli edifici scolastici. Questo finanziamento appena confermato si colloca infatti all’interno di un piano complessivo che prevede, oltre alla già effettuata verifica di stabilità su tutti gli edifici scolastici marignanesi, anche alcuni interventi mirati alla loro salvaguardia: infatti, sulla base delle indagini di vulnerabilità sismica redatte nelle scorsi anni da tecnici incaricati dal Comune, nei tempi e nei modi previsti dalla Legge, si è provveduto a programmare gli interventi sugli edifici scolastici. Tra questi, il primo è stato quello già realizzato presso la Scuola dell’Infanzia di Santa Maria in Pietrafitta. Le analisi effettuate, infatti, avevano individuato in quell’edificio la maggiore priorità di intervento, ma avevano anche ravvisato l’idoneità statica degli edifici scolastici, che ne ha permesso la regolare riapertura anche per l’anno scolastico 2019/2020.

A seguito dell’approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici, avvenuta nello scorso Consiglio comunale, sono stati inoltre programmati gli interventi per il prossimo triennio, che prevedevano già i lavori sulla Scuola dell’Infanzia di Montalbano per il 2020 e quelli sull’Asilo Nido comunale per il 2021, per un investimento complessivo di € 500.000,00. Tra gli interventi programmati, il più importante riguarda certamente la costruzione della nuova Scuola Primaria, con il progetto “Scuole Innovative” (per il quale il mese scorso è stato conferito apposito incarico a progettisti specializzati nel settore), che prevede la costruzione di una nuova sede, nonché l’adeguamento di quelle preesistenti. In particolare l’attuale Primaria (che diventerà Scuola Secondaria di 1 grado) verrà adeguata sismicamente nel 2022 per lavori che ammontano ad € 300.000 complessivi, previsti nello stesso Programma Triennale dei Lavori Pubblici. Queste progettazioni si collocano all’interno di una programmazione di lungo respiro da parte dell’Amministrazione Morelli sull’edilizia scolastica. Già nel corso del 2018, infatti, erano stati richiesti finanziamenti allo Stato, ma il bando finanziava prioritariamente scuole in zona sismica 1 (noi siamo in zona sismica 2, quindi con rischio più basso) e sprovviste di idoneità statica, elemento presente, invece, in tutte le scuole marignanesi; ciò ha comportato il mancato finanziamento della nostra richiesta, per esaurimento dei fondi disponibili, dovuto alle maggiori urgenze presentate da altri Istituti. L’attenzione dell’Amministrazione si è concretizzata anche nella verifica fatta eseguire prima dell’inizio del corrente anno scolastico ad un ingegnere terzo rispetto a quanti hanno proceduto alle verifiche ed alla programmazione, per controllare se la normativa era rispettata e tutti gli adempimenti eseguiti. L’esito della verifica ha confermato l’effettivo adempimento degli obblighi di legge ed il permanere dei requisiti per la riapertura”.