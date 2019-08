I 10 top ristoranti dove mangiare sano a Rimini

Volete invitare un vostro amico ad una cena “salutare”, o semplicemente volete uscire a mangiare una buona e gustosa cucina naturale ma non sapete dove andare? A Rimini la scelta è ardua dato che c’è un ristorante ad ogni angolo della strada, ma quali sono quelli biologici? E quelli vegetariani? Ci sono quelli vegani? Ma, soprattutto, dove si mangia bene?



Per gli amanti di questi tipi di cucina, sempre attenti a cosa mettere nel piatto scegliere un ristorante dove andare non è un affare da poco. Durante la settimana si segue un’alimentazione sana priva di grassi e junk food e poi basta una semplice cena nel ristorante “sbagliato” e tutti i nostri sforzi e propositi vanno in fumo.



Fortunatamente, i ristoranti biologici, vegetariani e vegani si stanno diffondendo a macchia d’olio e qui di seguito troverete ben 10+1 tra i migliori ristoranti “salutari” 2019 secondo la classifica di TripAdvisor: da quello più informale a quello gourmet. I ristoranti sono in ordine di classifica togliendo le pizzerie perché sono un discorso a parte. La pizza è sempre la regina delle tavole ma ora la lasciamo da parte per piatti più ricchi.

Prima di stilare la classifica facciamo un po’ di chiarezza e diciamo che biologico non è sinonimo di cucina vegetariana i prodotti bio sono tutti quegli alimenti che derivano da un tipo di agricoltura biologica, ovvero quella che fa a meno di prodotti chimici come i pesticidi. Anche per le carni si fa lo stesso discorso: nei ristoranti bio (non vegetariani) la carne servita proviene da allevamenti certificati.

Appurato che in un locale con questa filosofia si possono trovare ottimi piatti, non necessariamente vegetariani o vegani, che ne dite di scegliere e provare quello che più vi attira fra i ristoranti biologici, vegetariani e vegani di Rimini secondo TripAdvisor?

I 10 ristoranti dove mangiare sano

Chef Burger (via Giovanni Pascoli 9/10) Qui si trovano prodotti di ottima qualità, e questo fa sì che il cibo risulti ottimo. I-fame restaurant (lungomare Murri 65). Se cerchi un posto diverso dal solito per mangiare a Rimini ecco i-Fame. Un ristorante che stupisce i suoi clienti con i suoi piatti di carne, pesce sempre fresco e proposte elaborate, preparate con estro e creatività utilizzando ingredienti a km 0 rivisitati in chiave moderna, grazie alla ricerca continua ed al talento innato dello Chef Daniele Succi, riminese doc. Bounty (lungomare di Rimini). Il Bounty Adventure Club è un ristorante a pochi metri dal mare dove potersi concedere sia una cena veloce, scegliendo tra l’ampia varietà di piadine e hamburger speciali, sia una cena completa a base di carne o pesce, il tutto creato dalle sapienti mani dei loro chef, con ingredienti scelti accuratamente. La Casina del Bosco (via Antonio Beccadelli di Rimini) si trova vicinissima al mare, a due passi dal Grand Hotel e dalla famosa fontana dei Quattro Cavalli. A rendere la piadina così speciale è la tradizione, che da anni si tramanda e che consente di poter usare ancora oggi la ricetta originale della piadina romagnola. Nei prodotti si riflette la scelta tesa verso nuove farine e soluzioni volte alla salute dei clienti, mentre nelle infrastrutture siamo sempre alla ricerca dei mezzi più innovativi. Sapersi rinnovare senza dimenticare la nostra storia è il loro motto! Waikiki Poke Stop (piazza Ferrari 22) se ami ambienti meno tradizionali questo è il locale giusto. Waikiki offre poké seguendo lo stile hawaiano. Succulenti bocconcini di pesce da abbinare a riso, salse, insalate e frutta Piadina e Collina (via Giuseppe Garibaldi). Si trova a Santarcangelo di Romagna, È un locale carino ed accogliente dove trascorrere una piacevole serata gustando una piada preparata e farcita con ottima materia prima. Si possono assaporare affettati e formaggi tipici di alcune regioni. La botteghina (via Litoranea Nord) un altro locale dove poter mangiare ottime piadine e cassoni. Si trova a Misano Adriatico. Qui si ha ampissima possibilità di scelta per le abbondanti farciture delle piadine ed ottimi ingredienti. E se sei indeciso su cosa ordinare il personale ti saprà consigliare secondo i tuoi gusti. Iridis Bioristo Vegan (via Luigi Tonini, 16/A) per mangiare vegano e anche pietanze crudiste. Usano cibo che rispetti la terra e tutti i suoi abitatori, niente veleni e omicidi, diretti o indiretti. Qui si trovano cotture, ingredienti e scelte gastronomiche che attingono dalle tradizioni mediterranee, cinesi, indiane proponendo anche pietanze crudiste, ancor più salutari e sostenibili. Flower Burger, (via Vittorio Veneto), per un’esperienza diversa e simpatica. Locale specializzato in panini hamburger colorati e vegani. Luogo che mette d'accordo sia chi sceglie di non mangiare carne e/o derivati, sia a chi piace mangiare un po' di tutto. Molto belli esteticamente i panini, gustosi e digeribili, il tutto condito da una location colorata e moderna. Bistrot 72, (via Rigardara, 72). La pausa pranzo biologica, buona e per tutti. Con pochi Euro puoi scegliere di mangiare a buffet quanto vuoi, quello che vuoi. Bar Lento, (via Bertola 52). Per ultima citiamo questa caffetteria accogliente ed eclettica nel centro storico di Rimini. Questo locale è l’ideale per chi desidera prendersi una pausa dallo stress della quotidianità, coccolandosi di dolcezza in compagnia di un buon libro. Offre colazioni e merende con un vasto assortimento di brioches vegane e bevande vegetali (di soia, riso, mandorla e avena). Pranzi, brunch e aperitivi sono interamente vegan e preparati con prodotti di stagione. Ad accompagnarli, bevande biologiche, estratti di verdura e frutta fresca, cocktail dal gusto rétro.

Avete deciso dove andare a mangiare?