Black Friday Rimini: ecco i consigli per non perdere le occasioni e fare acquisti sicuri

Il Black Friday sta arrivando. Tutti pronti per sette giorni di shopping sfrenato tra sconti, promozioni e offerte lampo.

L’appuntamento è per l'ultimo venerdì di novembre, anche se alcuni grandi negozi di elettronica come Unieuro, Mediaworld, Euronics, Expert, hanno già iniziato con gli annunci.

L’ora X, quindi, scatta il 29 novembre. A Rimini e provincia, sia nei centri commerciali sia in centro, gli amanti dello shopping faranno a gara per acquistare l’offerta migliore riuscendo a prendersi quell’accessorio o vestito che tanto desideravano, ma costava troppo. Ma c’è anche chi coglie l’occasione per acquistare quell’apparecchio elettronico su cui puntava da tempo e che gli avrebbe svuotato il portafogli.

Nelle vie del centro storico di Rimini il Black Friday vedrà prendere d’assalto tutti i negozi: dalla cosmesi all’abbigliamento, dalle scarpe agli accessori, dai giocattoli ai libri. Ce n’è per tutte le esigenze.

Cos’è il Black Friday?

Il Black Friday, o “venerdì nero”, è un appuntamento nato in America negli anni Sessanta, quando i negozi americani proponevano sconti invitanti ai clienti anticipando così gli acquisti di Natale. Perché venerdì 'nero'?

Non si conoscono le vere origini del termine “black”, ma secondo l'ipotesi più accreditata, il 'nero' indicava il traffico generato dalla corsa allo shopping nelle grandi città. L'espressione 'black friday' diventerà popolare nel 1975, grazie a un articolo del New York Times.

Oggi è un evento diffuso in tutta Europa, Italia compresa. Il Black Friday ricorre il primo venerdì dopo il giorno del Ringraziamento (Thanksgiving day). La data è, quindi, variabile. Quest'anno cade, il 29 novembre, a ridosso del periodo degli acquisti natalizi, e dunque l’assalto ai negozi avrà un duplice obiettivo: acquistare per sé e per gli altri i regali di Natale. Attenzione che il clou degli sconti scatterà dalla mezzanotte di giovedì 28 novembre per proseguire per tutta la giornata successiva, ma per l'intera settimana del Black Friday (dal 24 novembre al 1 dicembre), ci si potrà divertire a girare tra un negozio e l’altro godendo di promozioni e offerte.

Il Cyber Monday

Dopo la settimana del Black Friday lo shopping a prezzi stracciati non finisce. La stagione dei ribassi prosegue online fino a lunedì 2 dicembre con il Cyber Monday, ultimo giorno di offerte. Chiunque può approfittare per acquistare nei vari negozi digitali. Aderiscono all’iniziativa colossi come Apple, Amazon, eBay, ePrice, Zalando, ecc.

10 Consigli utili

Per non arrivare impreparati e perdersi neanche un’occasione ecco alcuni consigli di Codacons