Concorso "Mamme in Poesia": premiate una riccionese ed una bellariese

La riccionese Sabina Ciavatta e la bellariese Debora Ardini hanno conquistato un posto nella top ten della prima edizione di “Mamma e poesia”, un concorso di poesie e racconti brevi a teme “il Natale”, che ha coinvolto 35 mamme “Miss”, che nei 27 anni del concorso si sono aggiudicate una fascia di premiazione, le quali hanno sfoderato la loro “vena artistica” e si sono cimentate nella stesura di poesie e racconti brevi dedicati al Natale.

La riccionese Sabina Ciavatta, 46 anni, “Pre Finalista Miss Mamma Italiana Gold 2020”, estetista ha conquistato la quinta posizione, mentre la bellariese Debora Ardini, 45 anni, “Miss Mamma Italiana Radiosa 2019”, impiegata, è arrivata quinta. Il podio è, invece, andato nelle Marche con Ginetta Carrubba “Miss Mamma Italiana Evergreen Solare 2019”, 57 anni, insegnante, di Osimo, in provincia di Ancona.

Il premio speciale “Romagna Mia” se lo sono aggiudicato a pari merito la ravennate Patrizia Verlicchi “Miss Mamma Italiana Evergreen Damigella d’Onore 2019”, 62 anni, operatrice olistica, e Paola Lippi “Miss Mamma Italiana Gold Sprint 2018”, 47 anni, impiegata bancaria, di Volvera in provincia di Torino.

L’evento condotto da Paolo Teti e Barbara Semeraro. Madrina d’Onore la Lady Chef Albarosa Zoffoli, è Patrocinato dal Comune di Cesena e dalle “Edizioni Musicali Casadei Sonora”, organizzato da Te.Ma Spettacoli e dal Centro Commerciale “Lungo Savio” di Cesena, che si svolto domenica 8 dicembre, nella galleria del Centro Commerciale “Lungo Savio” di Cesena.

Intanto proseguono in tutta Italia, le selezioni del concorso “Miss Mamma Italiana”, le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Nazionale Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.