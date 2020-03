Vuoi perdere peso e rimanere in forma? Devi fare più sesso

Se vuoi perdere peso, il sesso è meglio di qualsiasi dieta. Si sa, il sesso piace, ma forse in pochi sanno che è un’ottima attività aerobica per perdere peso. Un’attività sessuale intensa con il proprio partner è, infatti, più efficace e divertente di qualsiasi regime alimentare. A confermarlo è la scienza.

Allora, basta con diete drastiche, sacrifici, rinunce o fare ore e ore di sport per perdere i chili di troppo. Meglio dedicarsi ad intensa e costante attività sotto le lenzuola. Ricorda: il sesso è passione e complicità, ma anche movimento. Se fatto bene è meglio di una seduta in palestra.Durante il rapporto sessuale, infatti, si bruciano calorie, si tonificano tutti i muscoli del corpo e si mantengono la linea e il buonumore.

È tutta questione di feeling ed empatia

Abbiamo detto che fare l'amore è una delle attività fisiche più complete che ci siano. Un rapporto sessuale, infatti, coinvolge la sfera psicofisica a 360°: muscoli e cuore risultano così tonificati e soddisfatti. Ovviamente il tutto dipende dalla durata, preliminari compresi, ed il grado di coinvolgimento fisico e mentale del partner. Il sesso è tutto questione di testa. Capire e comprendere i reciproci desideri è più importante dell’essere innamorati. Come fare?

A venire incontro alla coppia è l’ossitocina, ovvero l’ormone dell’amore. Recenti studi affermano che questo ormone svolge un ruolo fondamentale durante l’attività sessuale e nella coppia aumentando la fiducia e l’empatia reciproca. L’ormone dell’amore favorisce il dimagrimento, mantiene la linea e contrasta gli attacchi di fame nervosa riducendo il desiderio di dolci, pane e pasta. Inoltre assicura numerosi benefici e vantaggi per l’organismo come la riduzione dello stress e l’aumento di uno stato di quiete e serenità.

L’ossitocina è dunque un vero e proprio toccasana per la salute, poiché permette non solo il raggiungimento del peso forma, ma favorisce anche la sensazione di benessere per il proprio stato psicofisico. Fare sesso è un allenamento aerobico

Secondo una ricerca dell'Università del Quebec in un’ora di sesso si brucia circa la metà di quello che si brucia facendo mezzora di tapisroulant. Se si aggiungono anche parole e sospiri si bruciano altre 15/20 calorie. Nel 25% dei casi la durata media di un rapporto sessuale in Italia è meno di due minuti....

Ed ecco un piccolo prontuario delle calorie che si bruciano durante l’attività sessuale così da potervi creare la vostra “sex diet”:

Bacio . Si bruciano fino a 200 calorie se ci si bacia per ben un'ora.

. Si bruciano fino a 200 calorie se ci si bacia per ben un'ora. La posizione del missionario aiuta a bruciarne 250. Con lei sopra le calorie diventano 300 per lei, 130 per lui.

aiuta a bruciarne 250. Con lei sopra le calorie diventano 300 per lei, 130 per lui. 10 minuti di posizione doggy style : lei 200, lui 350 più benefici agli addominali

: lei 200, lui 350 più benefici agli addominali 10 minuti di rapporto sessuale in piedi se ne consumano 600.

Le calorie dei preliminari

I preliminari se fatti bene possono essere l'input perfetto per consumare ancora più calorie e tonificare al meglio addominali, glutei e gambe.

Se l’atto sessuale è preceduto da un ballo sensuale in coppia oppure da uno spogliarello improvvisato non solo aita a bruciare più calorie ma migliora anche l'armonia nella coppia. Dal petting ai preliminari, fino alle altre pratiche, il dispendio calorico è dalle 50 alle 200 kcal in aggiunta.