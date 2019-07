Gelato, i gusti più curiosi del riminese: c'è anche quello per addormentare le suocere

Cioccolato, vaniglia, pistacchio, fragola, limone banana. Siete stanchi del solito gusto di gelato? Avete voglia di dare un sapore diverso a quest’estate? Noi sì! Allora siamo andati alla ricerca dei gusti più trendy e golosi interpellando i professionisti del gelato. Abbiamo scoperto che da Rimini a Cattolica ogni gelateria ha il suo

gusto top.

Lavanda, Greta e ricotta

Se siete fissati con tisane, erbe aromatiche e fitoterapia, sicuramente non resisterete alle proposte di Puro & Bio di Rimini. L’imperativo è di accontentare tutti con prodotti pensati per intolleranti al lattosio, vegani o celiaci, ma aggiungendoci un tocco di fantasia. Tra le novità di quest’anno troviamo il gusto lavanda, vaniglia Tahiti con fiori di lavanda e salsa ai mirtilli, che ha conquistato il secondo posto al concorso “Mo.Ca. Challenge”, che si è tenuto nell’ambito di Al Mèni a Rimini. Un nuovo gusto che ha già conquistato gli amanti del gelato con grande orgoglio delle titolari Romina Rossi e Laura Casanova. Non solo lavanda. Da Puro& Bio troviamo anche Greta oro, una granita al caramello con mandarle salate, e la mousse di ricotta da leccarsi i baffi.

Mojito e sambuca

Il Mojito è proprio un inno alle serate estive. È il must have per ogni locale che si rispetti di Rimini. Per questo la gelateria la Scintilla ripropone il cocktail più amato con una variazione: niente alcol. Per gli amanti degli aperitivi forse è una delusione ma di certo, se lo assaggeranno, rimarranno sorpresi oppure si potranno consolare con il gusto alla sambuca e mirtillo.

Giocondo, granita al gelso, siciliana e cheescake

Buoni, buonissimi. No, di più. Panna e Cioccolato di Riccione sa come soddisfare le voglie di tutti. Tra le scelte

troviamo il più richiesto di tutti: il giocondo, un mix di mandorle e nocciole pralinate, all’apparenza sembra niente di particolare invece la consistenza cremosa del gelato è la sua caratteristica speciale. E poi c’è il gusto cheescake il tipico dolce americano che ha conquistato il palato di molti golosi differenziandosi per la caratteristica del gelato. Infine per rinfrescarsi nelle giornate bollenti ci sono, oltre al gelato, le granite. La scelta è doppia: al gelso che ricorda il sapore della mora selvatica o siciliana di mandorla e caffè da gustare con la brioches siciliana. Un sapore molto particolare che regalerà un piacere indimenticabile.

Mascalzone e kitchen cream

Il nome è tutto un programma. A Riccione piace il mascalzone, mascarpone bianco aromatizzato con mandorle

e caramellato. Marina Morotti che produce il gelato ne va fiera perché è il gusto che rappresenta la gelateria Kitchen Ice, insieme al gusto kitchen cream, crema di mandorla d’avola, nocciola Piemonte, cioccolato fondente, rhum invecchiato e arancia candite di Sicilia. C’è chi arriva nella Perla verde, solo ed esclusivamente,

per apprezzare questa dolcezza dal gusto intenso.

Bombardino

Il bombardino è il re dei cocktail invernali in grado di riscaldare anche in alta montagna, allora cosa c’entra col gelato e con l’estate? Lo sa Enea Gennari titolare de “la baia dei baci” di Misano Adriatico che ha ideato il gusto al bombardino. Un mix di caffè, pan di spagna, rhum, liquore vov e cioccolato fondente. Un gusto amato dagli intenditori.

Dall’addormentasuocere al peccato di gola

L’estate regala relax e divertimento e cosa c’è di meglio, anche se solo metaforicamente, di un' “addormenta suocera” e di un peccato di gola? Silvano e Stefania de il “Gelato a mezzanotte” di Cattolica lo sanno bene. Così hanno ben pensato di preparare il gusto peccato di gola e l’addormentasuocere. Dal nome sembra scontato, ma in realtà non lo è. Il primo è una base di crema con amarene esclusivamente Fabbri e croccante. Un gusto tipico che piace molto insieme all’addormentasuocere, arachidi pralinati su una base di crema.

E voi, quale nuovo gusto assaggerete e fotograferete quest’estate?