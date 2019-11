Black Friday: il decalogo Codacons per evitare fregature 

Il Black Friday è decisamente il momento migliore per approfittare delle offerte per comprare il regalo di Natale per amici, parenti, partner e anche per se stessi. Il 29 novembre scatta l’ora X, la giornata degli sconti speciali che proseguirà con il Cyber Monday del 2 dicembre.

Per non lasciarsi trasportare troppo dall’entusiasmo e dalla frenesia dello shopping o da offerte spesso irrealistiche è meglio fare attenzione per non trovarsi pentiti ed evitare le truffe.

Ecco allora che diverse associazioni di consumatori, tra cui il Codacons, iniziano a diffondere consigli utili per approfittare delle migliori offerte senza però “farsi fregare”.

Il Codacons, inoltre, ha elaborato uno studio dedicato alla settimana del Black Friday dal quale risulta che il "venerdì nero" genererà a livello nazionale un giro d’affari pari a circa 2 miliardi di euro con una crescita prevista del +20% sul 2018.

Secondo il Codacons in Emilia Romagna cresce il numero di cittadini che approfitteranno dell’evento per fare acquisti, e non solo di prodotti tecnologici. In base alle stime Codacons in regione si spenderanno circa 147 milioni di euro durante la settimana del Black Friday, una spesa in crescita sia perché aumenta il numero di catene commerciali e negozi che aderiscono all’iniziativa, sia perché molti consumatori approfitteranno degli sconti per anticipare i regali di Natale.

Il Codacons invita a comprare con cautela per evitare il rischio di cadere in raggiri o fregature. Rischio abbastanza elevato perché, spiega il Codacons, gli operatori disonesti approfittano di occasioni come il Black Friday per speculare sui consumatori a caccia di affari. Per consentire agli utenti di fare acquisti in tutta sicurezza ed evitare brutte sorprese, l'associazione ha realizzato un decalogo anti fregatura.

Le regole del Codacons per evitare truffe: