I 10 ristoranti dove mangiare gluten free a Rimini

AAA gluten free cercasi. La vacanza riminese dei celiaci può diventare un’impresa da titani: chi è intollerante al glutine spesso si ritrova a dovere portare con sé da casa gli alimenti per evitare spiacevoli sorprese. Può capitare di voler cenare fuori e, allora, trovare i ristoranti giusti dove mangiare serenamente una pizza o un piatto di pasta rischia di trasformarsi in una caccia al tesoro. Per chi è sensibile al glutine, infatti, è importante trovare il locale che abbia, oltre al menù dedicato, anche l’ambiente privo di contaminazioni.

Come fare la scelta più corretta? Semplice!

Bisogna far attenzione che i locali siano certificati dall’Aic (Associazione Italiana Celiachia). I certificati garantiscono un ambiente non contaminato da altri ingredienti contenenti il glutine. Questo significa che i ristoranti o pizzerie sono attrezzati per cucinare a parte le pietanze gluten free. I ristoranti accreditati AIC, inoltre, utilizzano prodotti inseriti nel Registro Nazionale degli Alimenti senza glutine del Ministero della salute e sono molto attenti ad evitare la contaminazione da glutine dalla preparazione sino al servizio a tavola della pietanza. Inoltre le pizzerie come specificato nel sito dell’Aic devono avere:

forno dedicato

utilizzo promiscuo del forno a determinate condizioni (ad esempio uso teglia a bordi alti, sospensione cottura pizze con glutine)

Per questo motivo i locali accreditati AIC sono sicuri.

Dove possono mangiare i celiaci?

Ecco servita una selezione di ristoranti senza glutine a Rimini, dove i sapori incontrano il mondo delle intolleranze alimentari permettendo a tutti di mangiare e bere senza rischiare di stare male e senza sentirsi a disagio.

Iniziamo!

Per scoprire i ristoranti gluten free siamo andati a vedere le classifiche di TripAdvisor ed ecco quali abbiamo trovato.

Nella provincia di Rimini sono diversi i ristoranti che soddisfano i palati gluten free. I più giovani apprezzano molto l’America Graffiti, sul Lungomare Murri a Rimini. Dopo aver varcato la soglia del locale si viene catapultati in una tavola calda americana degli anni ’50 con una vista mozzafiato sul mare. Dai camerieri all’arredamento tutto è curato nei minimi dettagli ed il cibo è tipico da fast food: hamburger, hot dog e patatine fritte, bistecche, bagel anche in versione senza glutine.

Se vuoi gustare del buon pesce fresco tra le varie scelte c’è il ristorante lo Zodiaco (viale Regina Margherita 159), o da Lele (via Lagomaggio) ma se oltre ad un buon piatto si vuole anche ammirare un panorama incredibile il Quartopiano (via Chiabrera) è l’ideale. Qui puoi scegliere diverse proposte in un bel menù con gusti assortiti da assaporare mentre si ascolta buona musica e ci si perde in una vista meravigliosa. L’Angolo di vino (via San Giuliano 43) è un locale piccolo e accogliente nel borgo San Giuliano dove si può trascorrere una piacevole serata tra amici con piatti unici che soddisfano sia i palati gluten free sia quelli meno sensibili.

Ci sono anche molti ristoranti che servono sushi accreditati AIC. Per i veri cultori della cucina orientale la scelta è ampia. A Rimini troviamo O Noi Sushi per gustare i sapori orientali gluten free. Situato in piazza Cavour, proprio nel centro della città, è l’ideale per chi vuole vivere anche la movida riminese. Se si preferisce anche un po’ di tranquillità Rainbow Sushi 2.0 in via Covignano, è l’ideale. Locale intimo, elegante e preciso come solo i giapponesi sanno essere.

Chi non vuole rinunciare alla pizza può rivolgersi ai Fratelli La Bufala (via Caduti di Nassirya 20). Qui si assapora la vera pizza napoletana. Una bontà per tutti i palati, celiaci compresi. La base è più alta rispetto a quello che comunemente si mangia a Rimini e dopo la pizza si può fare un giro per i negozi del centro commerciale le Befane. Una buona pizza senza glutine la si può trovare anche da Rossopomodoro (viale Vespucci) o a La Brocca (via Caduti di Marzabotto). Tutti gli ingredienti utilizzati sono di prima scelta e di qualità. I prodotti ideali per chi non rinuncia al piacere di una pizza preparata secondo tradizione.

Sicuramente a digiuno non si rimane, la scelta è ampia e la vacanza è salva!