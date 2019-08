Notte di San Lorenzo: dove godersi lo spettacolo a Rimini

La Notte di San Lorenzo le stelle cadenti ci saranno. Il punto è riuscire a trovarle! Per farlo non solo bisogna trovare la giusta notte d’estate che sembra non essere più il 10 (meglio esprimere i desideri il 12 e 13 agosto), ma bisogna trovare anche il punto panoramico ideale per osservarle.

A meno di rovesci climatici, il cielo regalerà molte comete a cui consegnare i nostri sogni. Il momento migliore per vedere le stelle è ovviamente a notte fonda, ma già a partire dalle ore 22 del 12 agosto si potrebbe avere la fortuna di vederne una. Tra la notte del 12 e 13, infatti, sarà possibile osservare fino a 50 e più meteore l’ora, con orario consigliato dalle 22 fino alle 4. Stabilito l’orario, manca solo sapere dove andare ad ammirare lo spettacolo.

A Rimini c’è l’imbarazzo della scelta. Spiaggia o collina lo spettacolo è assicurato ed il desiderio consegnato.

Da soli, in coppia o con amici ecco alcune idee su dove andare a vedere le comete:

: non c’è alcun dubbio è il posto migliore (e più romantico) dove vedere le stelle cadenti. Per godere appieno del cielo è necessario trovare la spiaggia ideale lontana da luci e dal caos dei vari eventi organizzati. Basta camminare sul lungomare per trovare quella giusta per voi. Potrete osservare gli eventi celesti comodamente distesi sulle sdraio o seduti sulla sabbia. Entroterra : Non c’è posto migliore di una collina isolata e lontana dalle luci delle case per osservare il cielo di notte e vedere le comete. Tra i vari luoghi dove potersi godere le meraviglie della notte di San Lorenzo si può andare nei vari borghi di San Leo, Montecolombo, Montebello, Verucchio, Santarcangelo, Perticara di Novafeltria e ricercare il punto più buio dove brillano solo le stelle.

La pioggia di meteore Perseidi è l’appuntamento preferito dell’anno con le stelle cadenti. Questa pioggia di meteore è sempre affascinante e mentre vi meravigliate sotto il cielo alla ricerca della stella più luminosa staccate la spina e conceditivi un po’ di relax per almeno un’ora o due, non solo perché fa bene, ma anche perché queste meteore arrivano sporadicamente e intervallate da pause. Inoltre i vostri occhi impiegheranno circa 20 minuti per adattarsi al buio permettendoti di vedere molte più stelle e meteore. Portatevi spray anti-insetti e degli snack per godervi lo show come al cinema.