5 osterie per una pausa pranzo da leccarsi i baffi

Stanchi di passare la pausa pranzo mordendo un triste panino o la solita piadina? La pausa pranza è il momento in cui staccare la spina, allontanarsi dal posto di lavoro per rigenerare il corpo e rifocillarsi bene per rendere felice il palato e ritrovare la giusta carica per affrontare il pomeriggio: ecco perché è d'obbligo regalarsi, almeno per la pausa pranzo, qualche piacevole novità.

Perché non provare uno dei locali per la migliore pausa pranzo a Rimini che vi segnala TripAdvisor? Ogni palato troverà il ristorante giusto: quelli attenti alla linea, i golosi, gli eterni insoddisfatti, le buone forchette.

Insomma una mini guida per chi ama prendersi una pausa all'insegna della buona cucina.

Ecco i 5 posti, tra ristoranti e osterie, dove andare. Buon appetito! E buon lavoro.

Osteria Io e Simone (Piazzetta teatini, 5)

L’Osteria offre oltre 150 etichette di vino, formaggi dei presidi Slow-Food, carne di Fassona Piemontese, pasta fatta in casa. E non solo. Anche i vegetariani possono trovare il loro piatto preferito. Una pausa pranzo in pieno centro di Rimini che permette anche di fare una bella passeggiata per digerire prima di tornare al lavoro.

Ristorante Prua (Viale Ortigara, 45)

Il Ristorante Prua è una terrazza affacciata sulla Darsena di Rimini, uno spazio luminoso giocato su toni del bianco e del tortora, dove giunge il profumo dell'Adriatico e soprattutto arriva ogni giorno il pesce fresco. Stefano e lo Chef Vannucci Wainer amano proporre ai propri ospiti una cucina semplice che conservi intatti tutti i sapori del mare. Ogni giorno i piatti sono diversi, le proposte cambiano anche in base alla stagione. Pranzando alla Prua non ci si annoia con lo stesso piatto. Variare è la parola d’ordine!

Osteria Borgo Marina - Piada e Cucina (Corso Giovanni XXIII, 30)

Finalmente una novità in Centro Storico a Rimini che mancava cucina tipica e casareccia è quella offerta dall’Osteria Borgo Marina.

Un ristorante molto accogliente come i simpatici titolari caratterizzata da un’atmosfera calda e accogliente che fa sentire i clienti come a casa. Buono il rapporto qualità/prezzo.

L'Angolo Divino (Via San Giuliano, 43)

Arturo, sommelier appassionato importato dal Friuli, è il caposaldo de L’Angolo Divino che gestisce insieme ai figli Giacomo e Francesca.

È la prima osteria di Rimini, ricavata da due botteghe artigiane (una falegnameria ed una carbonaia), da trent’anni prepara nella sua cucina a vista solo piatti espressi nati dal gusto e dalla ricerca dell’equilibrio tra la tradizione gastronomica romagnola e quella friulana, con un occhio sempre attento alle nuove tendenze.

Sapori di una volta reinventati per i palati più curiosi. Salumi di Mora Romagnola e burger di Chianina accompagnati dalle nostre piade integrali, le verdure e la selezione di formaggi. Ma non manca l’attenzione per la cucina vegana e vegetariana tanto da ideare il Pranzo vegetariano, dando a chi lavora, la possibilità di una pausa pranzo leggera, sfiziosa e salutare.

Osteria Grotta Rossa (Via Della Grotta Rossa,13)

L’Osteria Grotta Rossa è una trattoria storica dove provare le prelibatezze della Romagna verace. Cordialità e disponibilità da parte dello staff he ti accoglie calorosamente e ti mette subito a tuo agio sono una sicurezza.