Pizza che bontà: 7 pizzerie da "provare" a Rimini

Vegetariana, napoletana, quattro stagioni, morbia o croccante, bianca o rossa le pizze non deludono mai. Ad ogni palato la sua pizza e nessuno ci rinuncia. Proprio così: la pizza è forse uno dei cibi più amati dagli italiani, una nostra creazione che ha conquistato tutto il mondo.

A pranzo o a cena, la pizza è l'ideale in un qualunque momento della settimana. Ma se vogliamo mangiare una pizza proprio buona dove bisogna andare? Prendiamo spunto dalla classifica di TripAdvisor con le 7 pizzerie da provare a Rimini.

1. Pizzeria Prima o poi

Via Giovanni Pascoli, 95

Compare al primo posto tra le pizzerie consigliate nella classifica di TripAdvisor. Qui si può scegliere tra pizze tradizionali, pizze speciali d’autore bianche o rosse, pizze vegane e fornarine, sono mille i condimenti e le combinazioni di ingredienti tra cui scegliere per soddisfare i propri gusti, compreso il gusto bio di impasti naturali e integrali a base di kamut, ceci, farro e crusca, grano saraceno, grano spezzato, riso e mais. E per gustare appieno la pizza non manca la buona birra artigianale. Birre del territorio prodotte in Romagna e nelle Marche, ma anche produzioni italiane dal Piemonte e dal Friuli, per non dimenticare le più tradizionali birre tedesche o gli inconfondibili aromi delle birre belghe.

2. Pizzeria Grey

Via Lagomaggio, 129

Pizzeria un po’ nascosta è l’ideale per una piacevole serata a due passi dal mare. Tradizionali, vegetariane, vegane o senza glutine ci sono pizze per tutti i palati. I clienti escono dal locale sazi, soddisfatti e contenti.

3. Pizzeria da Biagio

Via Circonvalazione meridionale, 28

Tanto gradimento anche per questo locale. Ristorante che offre anche piatti senza glutine. La pizza gluten free, sia versione normale sia doppio impasto, è un piacere tutto da gustare. Pizze ricche di condimenti di qualità e ad altissima digeribilità.

4. Pizzeria del Toro

Viale Regina Margherita, 205

Non solo piazza. Il calore e l'ambiente familiare fanno amare questo ristorante tipico dove poter degustare piatti della tradizione locale di mare o di carne e le pizze croccanti al punto giusto. Caratteristica di questa pizzeria la qualità dei prodotti e della maestria dello Chef.

5. Ristorante Pizzeria Adriatico

Viale Porto Palos 64

L'Adriatico è il più antico ristorante pizzeria di Viserbella, una piccola frazione della città di Rimini, dove trovare la tipica ospitalità romagnola. Cura della cucina, scelta qualitativa degli ingredienti, esperienza e cordialità sono i punti di forza. Da L'Adriatico si possono gustare pizze giganti e ricche di ingredienti di stagione.

6. Pizzeria del Secolo

Via Alessandro Gambalunga, 14

Siamo in pieno centro di Rimini. Per tutti i riminesi, e non solo, una tappa in questa pizzeria è d’obbligo. Si possono gustrare “quadretti” di pizza da leccarsi i baffi. È l’ideale per un pranzo veloce o una colazione salata. Impasto goloso, buona cottura e farciture speciali fanno il resto.

7. Ristorante Pizzeria Frankie

Viale Regina Margherita, 191/E

Il ristorante Frankie si trova a pochissimi metri dal mare. Da più di venti anni rinomato per essere l'unico ristorante a Rimini con posti anche all'aperto sulla frequentatissima passeggiata di Miramare. Pizzeria con forno a legna sforna pizze leggere e digeribili. Lievitazione lenta e prodotti Doc rendono la pizza unica.