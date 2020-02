San Valentino: i 5 ristoranti più romantici dove cenare a lume di candela

Il 14 Febbraio è la data degli innamorati. È San Valentino, giorno in cui le coppie si scambiano regali e si prendono del tempo per loro per una serata romantica.

San Valentino può rivelarsi, quindi, il pretesto giusto per scoprire come coppia nuovi luoghi del gusto, magari non così scontati.

Ricordandosi che il gesto d’amore dovrebbe essere pratica quotidiana più che istante di una festa universale, San Valentino potrebbe essere un'occasione in più per una cena a lume di candela mano nella mano del nostro amore.

Non basta certamente un ristorante qualunque per trascorrere la serata più romantica dell’anno. Bisogna saperlo scegliere bene. Serve un luogo dove poter trascorrere ore magiche assaporando piatti unici in un'atmosfera rilassante e suggestiva. Un posto di cui si possa conservare a lungo il ricordo di quei momenti e che valga la pena immortalare in scatti da condividere sui propri social per celebrare con i propri followers la propria felicità.

Dunque, se non l’hai ancora fatto, hai ancora pochissimo tempo per decidere di stupire la tua dolce metà con una cena romantica!

Per godere in pieno di una serata speciale e scegliere il giusto ambiente per la vostra cena intima, abbiamo preso i 5 migliori ristoranti romantici secondo Tripadvisor

Ecco quali sono i ristoranti dove trascorrere una dolce serata

Quartopiano Suite Restaurant, via Chiabrera, 34C

Il primo ristorante che segnala il sito di Tripadvisor è Quartopiano Suite Resturant. Locale elegante e raffinato nel quale potrete intraprendere un’esperienza gastronomica fuori dal comune sotto l’attenta guida dello Chef Silver Succi.

Un ristorante dove si fondono qualità e passione, originalità e cura dei dettagli. L’ideale per trascorrere una serata a lume di candela ammirando il mare all’orizzonte dalle grandi vetrate del locale.

Vicolo Wine & Food, via Amintore Galli 6

Questo piccolo bistrot è una vera perla nel cuore di Rimini, studiato in ogni dettaglio, raffinato, piacevole e soprattutto squisito. Un posto vero dove si fondono qualità e accoglienza, Dove si entra con un sorriso e si esce con un sorriso ancora più grande. Un ambiente delizioso che nella serata più romantica dell’anno può lasciare un segno. In questo luogo il tempo si è fermato, la fretta del mondo moderno è lasciata al di fuori

I-Fame Restaurant, Lungomare Murri 65

Se al romanticismo preferite l’essere di tendenza e alla moda, I-Fame sul Lungomare di Rimini, è il locale ideale per voi. È un locale dallo stile ricercato e all'insegna dell'incontro tra eccellenze gastronomiche territoriali e piatti di sperimentazione. È la location ideale per momenti da ricordare e da celebrare in riva al mare.

Ristorante Abocar Due Cucine, via Carlo Farini 13

Quella che viene proposta da Abocar Due Cucine situato nel centro storico di Rimini è l’incontro tra due cucine (quella argentina e quella del territorio). Due le scelte proposte: una di carne e l’altra di pesce freschissimo da gustare a lume di candela. Il mix di sapori di prodotti eccellenti e di culture diverse faranno il resto. Una serata per lasciarsi coccolare riscoprendo nuovi sapori

Casa tua, via Principe di Piemonte 39/A

A due passi dalla spiaggia, si trova il Ristorante Casa Tua. Un luogo speciale, dove lo stile shabby ed il design moderno e accogliente fanno del locale un posto magico, dove concedersi un appuntamento romantico.

I piatti sono un capolavoro. Dal pesce crudo ai dessert, ogni pietanza viene proposta in modo ricercato e seguendo le stagioni, per creare sempre una vera e propria esperienza innovativa, ricca di gusto. E terminata la cena, una passeggiata romantica sotto la luna in riva al mare è la conclusione perfetta per un San Valentino da ricordare.