"Aperitivo a sorpresa a domicilio come regalo di compleanno"

Chi se lo sarebbe mai immaginato di essere contattati per organizzare e consegnare un apericena a sorpresa, da festeggiarsi online? La creatività per dimostrare l'amicizia non ha limiti e di questi tempi occorre averne davvero tanta, come quella di Sharon e Mattia. Ieri alle 18 La Taverna dei Re di Misano Adriatico ha consegnato la sorpresa di compleanno a Nice per conto dei suoi migliori amici. Un'emozione per me e il mio staff distribuire piccole gioie nel nostro territorio ed essere il punto di riferimento per i momenti importanti anche in questa situazione così particolare. Ancora tantissimi auguri Nice!

Tiziano Casoli Tiziano

Titolare del ristorante Taverna dei Re di Misano Adriatico e del ristorante La Soffitta di Cattolica