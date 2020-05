"Trovate cure professionali e umanità all'ospedale di Riccione, grazie per la buona sanità"

Buongiorno, sono Claudia Bertozzini, si scrive spesso ai giornali per reclamare e poco per ringraziare, secondo me invece è importante dare attenzione anche al lato ottimo della nostra sanità, anche quando non si parla di Covid 19. Per questo intendo ringraziare pubblicamente tutti gli operatori del reparto di Chirurgia, Pneumologia e Rianimazione dell’Ospedale “Ceccarini” di Riccione, per la cura che è stata dedicata a seguito di un intervento chirurgico a mio padre Giancarlo Bertozzini. Nonostante il periodo difficile ha ricevuto cure e attenzione emotiva, che per lui e per noi famiglia è stato d'importanza vitale. Inoltre un ringraziamento particolare, per la loro professionalità ed umanità, ai Primari di Chirurgia Dott. Lucchi e Dott. Salvi e al Dott. Fabi e Dott.ssa Fabiano. In questo periodo in cui il covid19 ha azzerato molte altre malattie la nostra esperienza è stata un raggio di speranza. La nostra famiglia tutta vuole dire grazie di cuore, Dr.ssa Claudia Bertozzini e famiglia.