Coktail-dinner di beneficenza a favore di Arop

Domenica 9 Giugno dalle 19.00 in collaborazione con: Grand Hotel di Rimini, AROP e organizzato da AERCO, si terrà un Coktail-Dinner a buffet di beneficenza in favore proprio di AROP, l'associazione riminese di oncoematologia pediatrica! Il costo comprende quota per Coktail- Dinner e quota che sarà destinata ad AROP! I posti sono limitati e ancora qualcuno è rimasto! Termine ultimo per aderire 6 Giugno

Per maggiori informazioni potete chiamare il 349 9586515 o scrivere a rimini@aerco.emr.it oppure a mercury9180@hotmail.com