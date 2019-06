Degrado urbano: "Questo è quello che resta del bivacco in via Castelfidardo fronte Mercato Coperto"

Via Castelfidardo, con il Mercato Coperto, è uno dei luoghi più frequentati del centro storico di Rimini ma, allo stesso tempo, un chiaro esempio di degrado urbano. Nonostante l'amministrazione comunale abbia tentato di tutto per riportare un certo decoro dentro le mura della città, scene come questa sono all'ordine del giorno. Sbandati di ogni genere che, ad ogni ora, utilizzano le panchine per i loro bivacchi alcolici lasciando poi a terra gli squallidi resti dei loro festini. Come testimoniano le foto del lettore di RiminiToday, questo è quello che resta del bivacco in via Castelfidardo fronte Mercato Coperto.