Gli auguri del sindaco di Poggio Torriana: "Non spegnete la speranza, ma abbiate fiducia"

Care concittadine e concittadini, quest’anno per tutti noi sarà una Pasqua particolare e speciale. Una Pasqua a casa. Sarà diversa per i tanti credenti della nostra comunità che vivranno in maniera nuova un momento sacro e tanto importante, sarà un momento diverso per tutti noi di Poggio Torriana che siamo abituati a vivere questa giornata dell’anno come l’inizio della bella stagione, della primavera, delle gite fuoriporta e delle prime passeggiate al mare quando le temperature lo consentono. Come ho gia detto sarà diverso per tutti noi, senza la vicinanza delle persone care che magari sentiremo solo al telefono oppure attraverso una videochiamata. Per questo, mi rivolgo a tutti voi, oltre che per farvi gli auguri più sinceri, da parte della Amministrazione Comunale, per invitarvi a non mollare la presa proprio adesso che i dati del contagio sembrano darci un po' di speranza in quanto la curva dei contagi non vede le impennate di qualche settimana fa. Vi invito a non spegnere questa speranza ma ad avere una costante fiducia, perché i numeri in calo sono il frutto dell’impegno, del senso di sacrificio e del rispetto delle regole della nostra comunità, non allentiamo la presa e manteniamo alta l'attenzione. La fase di lockdown, nella Provincia di Rimini, proseguirà fino al 3 maggio con le stesse regole che abbiamo avuto fino ad ora. Dobbiamo mantenere questo senso di responsabilità per noi, per i nostri cari e per tutta la cittadinanza. È giusto tributare un ringraziamento, un abbraccio virtuale, l’unico che ci possiamo concedere in questi tempi, a chi oggi opera in prima linea per garantirci la salute ed i servizi essenziali. Grazie agli operatori sanitari, quelli impegnati nella filiera alimentare, ai farmacisti, alle Forze dell’Ordine, alla protezione civile, ai dipendenti comunali ed ai tanti volontari che in questa difficile emergenza si impegnano quotidianamente con slancio, dedizione e impegno a sostegno di chi è più in difficoltà. Giovedì abbiamo concluso la consegna dei buoni spesa agli aventi diritto, da martedì prossimo saremo nuovamente operativi per la consegna delle mascherine chirurgiche nel nostro Comune, assegnate dalla Regione Emilia- Romagna e successivamente consegneremo i pacchi alimentari a chi non ha potuto usufruire dei buoni spesa. Ancora grazie a tutti, rivolgo i miei migliori Auguri di una Buona Pasqua affinché trascorra serena, sia per chi è solo, sia per chi è malato, sia per chi è circondato dagli affetti della propria famiglia ma vive un senso di precarietà che questa emergenza ha portato con sé e al quale possiamo rispondere restando una comunità unita e solidale.

Ronny Raggini, sindaco di Poggio Torriana