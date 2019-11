Il "Presepe" sarà protagonista al Paese del Natale di Sant'Agata Feltria

Si legge nella segnalazione di Alessandro: "Il presepe quest'anno torna ad essere il grande protagonista del Paese del Natale a Sant'Agata Feltria. Sarà allestito un percorso dei presepi dove i visitatori potranno ammirare tanti presepi realizzati artigianalmente da esperti e cultori. Il 24 Novembre un corteo con oltre cinquanta figuranti in costume rievocheranno la poesia La notte Santa di Guido Gozzano. Il 1,8 e 15 dicembre saranno presenti i presepi viventi di Morrovalle e di Arrone e si potrà assistere nelle stesse date alla discesa dell’Angelo. La tradizione torna ad essere protagonista nel Paese del Natale di Sant'Agata Feltria. Un forte messaggio in contrapposizione alla oramai diffusa impostazione in stile "parco divertimenti" che viene adottato per il periodo natalizio. Nel percorso dei Presepi, vi racconteremo una storia ..... la vostra! La Storia di tutti noi, la storia dell'uomo e di Dio, così come ci è stata raccontata e che magari non ricordiamo più, che a volte sembra dimenticata ma che invece è sempre lì, incancellabile, nel fondo dei nostri cuori. Ecco che allora, nei nostri borghi incantati, abbiamo realizzato alcune delle scene più rappresentative che riproducono il dramma e la gloria di quelle vicende, rivelate in tutta la loro struggente umanità ed attualità. E così, con il linguaggio dell'arte espressa in forma semplice e con metodologie diverse, ci siamo proposti di raggiungere un pubblico quanto più vasto, religioso e no, purchè avverta il bisogno o la nostalgia di qualcosa che penetri nel cuore e lo riscaldi."