Merito all’arma dei carabinieri

Lettera aperta ai carabinieri di Rimini, Ci lamentiamo troppo spesso delle cose che non vanno, purtroppo con la stessa frequenza dimentichiamo anche di dar vanto e valore alle cose che invece funzionano. Ecco perché ci tengo a ringraziare pubblicamente l’arma dei carabinieri di Rimini che venerdì notte ha fatto di tutto per recuperare gli effetti personali che mi erano stati sottratti. Dovere? Si, ma non solo! Oltre che la sincera voglia di aiutare qualcuno in difficoltà, ho visto tanto impegno e tanta professionalità che ha portato a trovare il colpevole. Non so se il mio caso resterà isolato o se questi recuperi avvengono con una certa frequenza, per il momento ciò che più mi preme è ringraziare coloro che in servizio quella sera ce l’hanno messa tutta per aiutarmi. Perché non è scontato e il merito va riconosciuto. Vi sono estraneamente grata, grazie per il vostro servizio! Federica