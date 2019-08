Palio del Capitano di Castello 2019 a Misano Mare

Anteprima del PALIO del CAPITANO di CASTELLO a Misano Mare (RN) Giovedì 22 agosto Ore 21 Presentazione delle squadre e Corte Storico da Misano Brasile a Piazza della Repubblica accompagnata dal gruppo storico La Pandolfaccia Ore 21 Spettacolo di giocoleria de “Li Giullari senza Corte” in Piazza della Repubblica Ore 22 Cerimonia di Riconsegna del Palio e primo gioco a punti valido per la competizione, in Piazza della Repubblica Spettacolo di sbandieratori del gruppo La Pandolfaccia PALIO del CAPITANO di CASTELLO Presso il campo vicino alla Chiesa di Misano Monte (RN), via Saffi Sabato 24 agosto Ore 18 Corteo Storico delle squadre da Piazza Castello al Parco degli Ulivi Ore 18.30 Apertura contesa del Palio Spettacolo di falconeria Ile Ali della Terra ed esibizione degli Sbandieratori, Tamburini e Mangiafuoco del gruppo storico La Pandolfaccia Dalle ore 21 fino a tarda notte Musica e festa a 360° con il djset di Enrico Il Pazzo Ore 21.45 Spettacolo di falconeria Ore 22.30 Danza del fuoco del gruppo La Pandolfaccia Domenica 25 agosto Ore 18.30 Spettacolo comico per grandi e piccini de I Giullari Ciarlatani Funzioneranno stand gastronomici - Ingresso libero - Ampi parcheggi - Giochi per bambini sito web: www.paliodelcapitano.altervista.org