Ripartenza dei piccoli imprenditori, un percorso di marketing

C'è un percorso di marketing proposto gratuitamente da una docente e consulente di imprenditoria e marketing. Per l'iscrizione questo è il link: https://forms.gle/dDbxCJkt59U19Uf1A. Riporto di seguito la comunicazione della relatrice riguardo al percorso: "Ecco qua la mia idea per contribuire alla pianificazione e alla impostazione della strategia per la ripartenza delle aziende del nostro territorio, che potrà anche essere un'occasione per tenere compagnia e accompagnare i curiosi alla scoperta del mio mondo, il "Marketing". Ho pensato ad un percorso, accademico nella sostanza ma molto pratico, venendo anche io dal mondo imprenditoriale, che possa essere stimolante e costruttivo, nonché un momento di condivisione di idee e stimoli, organizzato così: - Martedì introdurremo le teorie principali, per uniformare le conoscenze e trasferire i concetti principali, adattandoli all' attuale momento storico - il venerdì si tratterà di un vero e proprio laboratorio in cui i partecipanti saranno chiamati ad utilizzare gli strumenti strategici che presenteremo ed ad applicarli alla vostra od a una realtà aziendale che vi sta a cuore, ovviamente sotto la mia guida. E' possibile frequentare anche solo la giornata "teorica". Per ragioni organizzative, il numero è limitato e pertanto vi chiedo di compilare il form che trovate qui: https://forms.gle/dDbxCJkt59U19Uf1A "