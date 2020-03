Le attese degli imprenditori del turismo per il dopo-crisi: un questionario

Siamo Martina e Debora, due ragazze di Rimini e provincia, rispettivamente project manager e docente di imprenditorialità e marketing presso l’Università di Bologna, figlia di un imprenditore con interessi nel settore turistico, appassionate di ambiente e turismo. In questa situazione di emergenza abbiamo deciso di mettere a disposizione le nostre competenze per supportare e dare voce agli imprenditori che operano nel settore turistico della Riviera Romagnola. In particolare, abbiamo predisposto un questionario da sottoporre agli operatori con l’obiettivo di analizzare la situazione attuale e capire quali sono le aspettative e le esigenze degli imprenditori in questo momento di emergenza nonchè di dar voce alle richieste che emergeranno dal sondaggio.

Di seguito trova il link al questionario: https://forms.gle/Vao5B73Veg1C7QVx6