"Grazie ai medici di Riccione, che ci hanno aiutato in un momento drammatico", la gratitudine di una famiglia

"In questo periodo particolare, imbattersi nella necessità di dover sottoporsi ad un importante intervento d'urgenza, diviene un vero incubo per il paziente. La realtà Covid-19 ha indubbiamente preso il sopravvento sul resto e trovarsi spaesati risulta più facile del solito. La nostra fortuna è stata quella di essere presi in carico da personale competente ed altamente professionale che ci ha seguito senza indugio e con grande determinazione,umanità e competenza trasformando il drammatico momento in un percorso rassicurante e positivo. Il nostro più grande ringraziamento è rivolto dunque a tutto il reparto di Medicina di Riccione ed ai primari Dr. Salvi e Dr. Lucchi, oltre che al reparto di rianimazione e pneumologia. La buona sanità, quella caratterizzata dalla sinergia e dal lavoro di squadra rimane elemento peculiare e in questo momento difficile è ancora più prezioso".

Queste le parole di una famiglia riccionese che nei giorni scorsi si è trovata a fronteggiare un'emergenza sanitaria.