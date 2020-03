La segnalazione: "Degrado in via Melozzo da Forlì"

Fece scalpore vedere un monopattino sulla fontana della Pigna, ma non lo fa altrettanto vederli abbandonati in ogni dove. Ecco un bell'esempio di un "parcheggio" all'interno di un'aiuola. Seppure spelacchiata, ricettacolo di immondizia e usata per defecazioni animali, è pur sempre annoverata nel "verde cittadino". Accanto al mezzo poi, una bottiglia vuota. Non è la prima volta che accade in zona, ad opera di balordi che frequentano nottetempo, e che qui parcheggiano, le uniche attività rimaste vive in un centro storico degradato. E dove la fanno da padroni indisturbati. Sarà l'effetto del motto "Rimini dove tutto si immagina"?