Il ringraziamento alla residenza per anziani Nuova Primavera di Riccione

"Voglio elogiare e ringraziare tutto il personale della RSA Nuova Primavera di Riccione (Infermieri, OSS, Animatori, Cuochi, Pulizie, fisioterapisti), che, hanno fatto un lavoro certosino chiudendo sin dai primi giorni di marzo, gli ingressi a tutti i parenti dei circa 50 ospiti", scrive un lettore che ringrazia la struttura.

Un ringraziamento va al Capo Struttura Giuseppe Viccari e ai due RAA che, hanno fatto in collaborazione di tutto il personale un duro lavoro di responsabilità e protezione degli ospiti per evitare il contagio del coronavirus. Sono stati fatti i tamponi a tutti gli ospiti e a tutto il personale con esito di negatività per tutti. La struttura è situata sul mare, molto pulita e con ottimi pasti cucinati in loco, (meglio di un ristorante a tre stelle) da due bravissime cuoche molto professionali, la più vecchia e la Sig.ra Patrizia. In struttura ogni mese si festeggiano i compleanni degli ospiti, con l'invito dei parenti stretti,si fanno giochi di società e uscite in altre strutture, musica dal vivo e altre animazioni. In questi due mesi di loockdown ,l'animatrice Carlotta, ha organizzato con un tablet le videochiamate con i parenti e/o co l'invio di video con whatsapp. Ci sono strutture e persone ultra professionali che lavorano per passione con i nostri nonni e genitori anche in situazioni difficili e comportamentali di pazienti con problemi neurologici".