Il Rimini comincia alla grande: primi tre punti contro l'Imolese

Buona la prima. Va al Rimini il derby con l'Imolese col punteggio di 2-1. Il Rimini, in completo blu, si è schierato col 3-5-2, mentre l'Imolese col 4-3-1-2.. L'inizio di match è all'insegna dell' equilibrio in campo, con la squadra di Cioffi a prendersi il campo dopo un possesso palla dell'Imolese. Al 22esimo il "Romeo Neri" urla di gioia grazie ad una bordata di Palma che si è infilata sotto all'incrocio dei pali. La risposta degli ospiti di Coppitelli è in una conclusione di Tentoni neutralizzata da Scotti. Sul finale di primo tempo i biancorossi hanno firmato il raddoppio con una splendida azione partita dai piedi di Palma, passata da un cross di Finizio e finalizzata da Zamparo, con l'estremo difensore Rossi non esente da errori.

Nella ripresa l'Imolese si affaccia dalle parti di Scotti al 7', ma la sua conclusione è una telefonata per l'estremo difensore. Al 17' e al 21' il Rimini sciupare due chance gol con Finizio e Zamparo, ma anche gli ospiti hanno fallito l'occasione del 2-1 con un colpo di testa di Vuthaj. Al 25' i padroni di casa sfiorano il 3-0 con un diagonale di Gerardi il cui diagonale di poco a lato. Sul finale gli avversari accorciano le distanze con un colpo di testa di Vuthaj su calcio d'angolo. Finale di marca biancorossa: Petrovic in contropiede, lascia partire un gran destro, con una grande parata di Rossi.