A Riccione tre edizioni del Festival del Sole: la città diventa capitale della ginnastica

Si svolgeranno a Riccione le prossime tre edizioni della manifestazione “Festival del Sole”, previste per il 2020-2022-2024. L’amministrazione comunale ha raggiunto l’accordo per la realizzazione delle prossime tre edizioni di una delle più attese manifestazioni sportive di ginnastica, danza coreografica di gruppo a livello internazionale che si svolge a cadenza biennale fino al 2024. La Giunta, venerdì scorso, ha infatti approvato l’accordo di contratto tra il Comune di Riccione e l’Associazione Dilettantistica Polisportiva A.G.I. che si è impegnata a realizzare le prossime tre edizioni della manifestazione da tenersi presumibilmente tra l’ultima settimana di giugno e la prima di luglio fino al 2024.

LA15esima edizione del “Festival del Sole”, quella di quest’anno, si svolgerà dal 28 giugno al 3 luglio. La rassegna internazionale di ginnastica danza coreografica di gruppo, prevede la partecipazione di circa 5.800 atleti, provenienti da tutto il mondo.

Sarà il Comune a fornire la necessaria collaborazione per la logistica inteso come tribune, gazebo e pedane (per una spesa massima di 55.000 euro Iva compresa).

Tra le novità anche la creazione di cinque arene e precisamente in piazzale Roma, arena Giardini, arena San Martino, arena Moro e arena Giovanni XXIII oltre ad uno spazio attrezzato per allenamenti e meeting al parco delle Magnolie, dove sarà anche possibile avere un punto ristoro autorizzato per la somministrazione di alimenti e bevande, mentre la vendita di materiali inerenti la manifestazione come gadget e merchandising logati del Festival del Sole sarà possibile sia al Parco delle Magnolie che in piazzale Roma durante lo svolgimento, ossia dal 28 giugno al 3 luglio 2020. Infine il Comune concederà il Patrocinio per la realizzazione della “15esima edizione del Festival del Sole”.